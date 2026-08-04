Antequera llora la muerte del cineasta y productor de cine Juan Lebrón

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Antequera ha decretado un día de luto oficial tras el fallecimiento del cineasta y productor Juan Lebrón Sánchez. Las banderas de Antequera ondearán a media asta en honor a Juan Lebrón, destacado profesional de la cinematografía andaluza. Juan Lebrón, nacido en Antequera en 1953, fue creador y productor de obras como 'Sevillanas', 'Semana Santa' y 'Flamenco'. Lebrón mantuvo un fuerte vínculo con Antequera y fue pregonero de la Real Feria de Agosto en 1994.

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, ha decretado un día de luto oficial para este martes, 4 de agosto, tras el fallecimiento del cineasta y productor antequerano Juan Lebrón Sánchez.

Además, las banderas de Antequera ondearán a media asta en señal de respeto y reconocimiento "a uno de los profesionales más destacados de la cinematografía andaluza".

Así lo ha señalado el regidor en un comunicado, en el que ha indicado que el fallecimiento del cineasta y productor antequerano Juan Lebrón Sánchez, este pasado lunes, 3 de agosto, en El Puerto de Santa María (Cádiz), "llena de tristeza y consternación a toda nuestra ciudad".

Barón, en nombre del Ayuntamiento de Antequera, y en el suyo propio, ha expresado "nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro cariño y cercanía a sus familiares, amistades y personas allegadas en estos momentos de profundo dolor".

"Antequera pierde a uno de sus hijos más destacados, a un creador que desarrolló una extraordinaria trayectoria profesional en el mundo del cine y la televisión y que mantuvo siempre un profundo vínculo con su ciudad natal", ha señalado.

De igual modo, como muestra de respeto, reconocimiento y gratitud por su trayectoria y por su permanente vinculación con Antequera, ha explicado en el comunicado que ha decretado para este martes un día de luto oficial en la ciudad.

Juan Lebrón, nacido en Antequera el 27 de febrero de 1953, participó a lo largo de su carrera en algunas de las producciones cinematográficas y televisivas más destacadas de las últimas décadas, convirtiéndose en una figura fundamental del audiovisual andaluz y en un firme divulgador de la cultura, el patrimonio y los paisajes de nuestra tierra.

Pero, por encima de sus numerosos éxitos profesionales, nunca olvidó Antequera, ha señalado Barón. "Siempre que tuvo ocasión regresó a su ciudad natal, manteniendo durante toda su vida una profunda relación personal, afectiva y creativa con ella".

Al respecto, fruto de ese vínculo y del reconocimiento de los antequeranos a su trayectoria, fue pregonero de la Real Feria de Agosto de Antequera del año 1994.

"La desaparición de Juan Lebrón deja un enorme vacío en la cultura, pero también un legado cinematográfico de incalculable valor y una obra especialmente ligada a Antequera que permanecerá para siempre en nuestra memoria colectiva", han subrayado desde el Ayuntamiento.

El cineasta fue creador y productor de algunas obras de referencia sobre la cultura andaluza, entre ellas Sevillanas, dirigida por Carlos Saura; Semana Santa, con dirección de Manuel Gutiérrez Aragón, y Flamenco.

Lebrón, que padecía cáncer y había compartido la evolución de su enfermedad con sus seguidores a través de las redes sociales, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito audiovisual como productor de películas y documentales centrados en Andalucía, sus tradiciones y su cultura popular.