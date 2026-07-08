Dunas Capital y Ontime impulsan una nueva plataforma logística en Antequera con una inversión de 31 millones

Las claves

Las claves Generado con IA Dunas Capital y Ontime desarrollarán una plataforma logística en el Puerto Seco de Antequera con una inversión de 31 millones de euros. La instalación, de 36.000 m² construidos y especializada en almacenamiento frigorífico, incorporará tecnología tritemperatura para mercancías de diferentes rangos térmicos. El complejo estará alquilado íntegramente a Ontime Logística Integral y priorizará la eficiencia energética y el uso de energías renovables. El Puerto Seco de Antequera consolida su posición como enclave logístico estratégico y sigue atrayendo inversiones nacionales e internacionales.

El Puerto Seco de Antequera suma un nuevo proyecto de gran envergadura que refuerza su posición como uno de los principales enclaves logísticos del sur de Europa. Dunas Capital Real Estate (DCRE) ha asegurado una financiación de 31 millones de euros con la firma de inversión Cheyne Capital para desarrollar una plataforma logística de última generación especializada en almacenamiento frigorífico.

La futura instalación estará ubicada en una parcela de 63.000 metros cuadrados dentro del Puerto Seco y contará con una superficie construida de 36.000 metros cuadrados. El complejo ya tiene asegurado su uso, ya que estará alquilado en su totalidad a Ontime Logística Integral, uno de los principales operadores logísticos de España.

El proyecto estará orientado a la cadena de frío e incorporará tecnología de almacenamiento tritemperatura, lo que permitirá gestionar mercancías que requieren diferentes rangos térmicos dentro de un mismo centro logístico. En concreto, más de 20.000 metros cuadrados estarán preparados para operar tanto con temperaturas positivas como negativas, una característica que sitúa a la futura plataforma entre las más avanzadas del mercado nacional.

La sostenibilidad es otro de los pilares del desarrollo. Según sus promotores, el edificio se ha diseñado con criterios de construcción eficiente e incorporará sistemas de generación de energía renovable destinados a abastecer los equipos de refrigeración, uno de los elementos con mayor demanda energética en este tipo de instalaciones.

El objetivo es reducir el consumo y la huella ambiental sin renunciar a las prestaciones que exige la logística alimentaria y farmacéutica, dos de los sectores con mayor crecimiento dentro del almacenamiento a temperatura controlada.

El Puerto Seco sigue atrayendo grandes inversiones

La operación supone un nuevo respaldo al crecimiento del Puerto Seco de Antequera, una infraestructura de más de 330 hectáreas integrada en la Red Logística de Andalucía y gestionada por el grupo francés GROUPE IDEC.

Su ubicación, en el cruce de los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico y junto a las principales autovías andaluzas, la ha convertido en uno de los emplazamientos con mayor proyección para el transporte de mercancías entre el sur de Europa, los puertos españoles y los mercados internacionales.

En los últimos años, el recinto ha despertado el interés de operadores logísticos e inversores nacionales e internacionales, que ven en Antequera un punto estratégico para centralizar operaciones de distribución.

La financiación ha sido estructurada por Dunas Capital Real Estate con el asesoramiento de Dunas Capital Debt, la división especializada del grupo en financiación alternativa para proyectos inmobiliarios.

Con esta nueva incorporación, la compañía supera los 255.000 metros cuadrados de activos logísticos operativos y gestiona más de 4,5 millones de metros cuadrados de superficie industrial en España, con proyectos en provincias como Toledo, Guadalajara, Valencia, Barcelona y Málaga.

El consejero delegado de Dunas Capital Real Estate, Miguel López Puche, destacó que esta inversión consolida la posición de la compañía en el desarrollo de infraestructuras especializadas para la cadena de frío y refuerza su apuesta por la innovación y la eficiencia energética.

Desde Cheyne Capital, su responsable para la Península Ibérica, Javier Quintela, subrayó que el Puerto Seco de Antequera reúne las características que buscan los grandes inversores internacionales: una ubicación estratégica, infraestructuras de alto valor añadido y un operador consolidado como Ontime, lo que, a su juicio, convierte el proyecto en una apuesta de largo recorrido para el mercado logístico español.