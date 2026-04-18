Antequera se afianza como polo del biometano: así es la nueva planta de 90 millones en suelo olivarero

La planta se integrará en el entorno rural con medidas de reducción del impacto paisajístico y se espera que su construcción dure unos 18 meses.

La instalación, ubicada en suelo olivarero junto a la carretera MA‑5406, ocupará más de cinco hectáreas y aprovechará residuos agrarios y agroindustriales.

Antequera albergará una nueva planta de biometano promovida por Kiwi Energía, con una inversión cercana a los 90 millones de euros.

Antequera consolida su papel como laboratorio de la transición energética en el interior de Málaga: a la macroplanta de biometano que impulsa Moeve en una finca de olivar se suma ahora un segundo proyecto de gas renovable promovido por Kiwi Energía, también sobre suelo rústico y con una inversión cercana a los 90 millones de euros.

​​El Reformado de proyecto de actuación que tramita el Ayuntamiento de Antequera dibuja una gran instalación industrial de más de cinco hectáreas en suelo rústico, destinada a producir biogás y refinarlo a biometano a partir de residuos agrarios y agroindustriales.

La planta se sitúa en el entorno de la carretera MA‑5406 (entre los puntos kilométricos 5 y 10), sobre dos parcelas hoy ocupadas por olivar de regadío que suman 50.155 metros cuadrados e incorporan sus referencias catastrales y coordenadas UTM al expediente urbanístico.

​La empresa defiende que la ubicación no es casual: la instalación se apoya en la proximidad de un gaseoducto y en un entorno fuertemente olivarero que le garantiza materia prima procedente de otras industrias, favoreciendo la simbiosis industrial.

Ordenación de la nueva planta proyectada en Antequera.

El proyecto desglosa la superficie en naves, tanques, zonas de almacenamiento, viales, áreas de servicio y espacios libres, e incorpora un vallado perimetral y una pantalla vegetal para reducir el impacto paisajístico, ya plasmados en los planos de implantación.

​Inversión, promotor y encaje urbanístico

Según la memoria económica, el volumen total de inversión estimado para la ejecución integral del proyecto asciende a 89.925.293 euros, cifra que incluye ingeniería, construcción, puesta en marcha, tramitación administrativa, licencias, equipamientos auxiliares y conexión a red.

El reparto financiero preliminar se estructura en un 40,11% de autofinanciación e inversión privada (36,07 millones) y un 59,89% de financiación bancaria (53,85 millones). El proyecto contempla, además, con carácter accesorio y sin que sean esenciales para su ejecución, la solicitud de ayudas públicas como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, fondos FEDER a través del programa INCEA o el PERTE ERHA.

​En paralelo, el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se fija en 54,21 millones de euros, con 36,8 millones (67,88%) destinados a equipos y componentes de digestión anaerobia, 7,9 millones (14,57%) a obra civil, 3,3 millones (6,09%) a instalación eléctrica, 3,96 millones (7,30%) a montaje mecánico y 2,25 millones (4,15%) a equipos adicionales.

El documento subraya que se trata de cifras estimativas que deberán afinarse en la fase de ingeniería de detalle y proyecto de ejecución, momento en el que se remitirá al Ayuntamiento un presupuesto ajustado junto con la solicitud de licencia de obras.

La revisión del proyecto, fechada en febrero de 2026, ha sido admitida a trámite por la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de febrero, siendo reconocida como actuación en suelo no urbanizable de carácter rural al amparo de la Ley 7/2021 (LISTA) y del Decreto 550/2022.

​Cómo será la planta y qué producirá

La instalación se encuadra en el catálogo de producción de gas y está diseñada para producir biogás y refinarlo a biometano mediante un proceso de digestión anaerobia de residuos agrarios y agroindustriales, especialmente alperujos y otros subproductos de origen animal y vegetal.

El proyecto ordena la planta en trece bloques: recepción y almacenamiento de materia prima, preparación y dosificación, suministro de biosuspensión, hidrolización, fermentación, tratamiento del digestato, reciclado de biofiltrado, tratamiento de gases, unidad de upgrading e inyección de biometano, licuefacción de CO₂, central de cogeneración, bombeo de efluentes y redes internas de agua y alumbrado, además del vallado y la pantalla vegetal.

​La memoria económica incluye un apartado específico de Producción y rendimiento en el que se cuantifica la producción anual de biometano y se relaciona con el potencial de mercado y la disponibilidad de biomasa en el entorno.

A partir de esa capacidad teórica, el modelo financiero proyecta para un año representativo de operación 30,5 millones de euros en ingresos, 21,7 millones en costes operativos, un EBITDA de 8,8 millones y amortizaciones por 4,3 millones, configurando una cuenta de resultados que busca respaldar la rentabilidad de la inversión.

​Empleo, plazos y obligaciones ambientales

El proyecto prevé la creación de 55 puestos de trabajo directos en la fase de explotación, entre técnicos de operación, mantenimiento y calidad, personal ambiental y de seguridad, jefes de planta, operarios, control de accesos y limpieza, además de empleo indirecto asociado al transporte y gestión de residuos orgánicos y a servicios auxiliares.

El plazo de ejecución de las instalaciones e infraestructuras necesarias se estima en unos 18 meses, con un faseado que se concretará en el proyecto de ejecución, mientras que la memoria fija también el periodo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, conforme a la normativa andaluza.

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