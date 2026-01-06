Premio de la ONCE en Málaga en el día de Reyes: 210.000 euros en Antequera y 35.000 en la capital

Las claves nuevo Generado con IA El sorteo de la ONCE del 5 de enero repartió 210.000 euros en Antequera y 35.000 en Málaga capital. David Jiménez, vendedor con parálisis cerebral y exdeportista paralímpico, vendió seis cupones premiados en Antequera. En total, la ONCE repartió 1.165.000 euros en premios mayores en cuatro provincias andaluzas en este sorteo. En los cinco primeros días de 2026, los sorteos de la ONCE han repartido 7,4 millones de euros en Andalucía.

Los Reyes Magos traen consigo premios de la ONCE en la provincia de Málaga. El sorteo del 5 de enero ha dejado una parte de su fortuna en Antequera, donde David Jiménez, que no ha cumplido todavía tres meses como vendedor de la ONCE, vendió seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 210.000 euros en premios mayores.

Jiménez se declara feliz por haber dado suerte a sus vecinos a las puertas de un supermercado en el conjunto residencial de Parquesol en Antequera. “Qué alegría para toda mi gente”, decía emocionado esta fría mañana de Reyes nada más saber que había dado fortuna a los suyos.

Jiménez tiene parálisis cerebral y ha sido deportista paralímpico en fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, medalla de bronce en Atlanta 96 y diploma paralímpico en Sídney 2000. “Siempre tiene uno la ilusión de dar un premio aunque tan rápido no me lo esperaba, pero feliz y orgulloso de haberlo dado”, concluye.

El sorteo del primer lunes de este 2026 estaba dedicado a las pinturas rupestres de Valonsadero de Soria y ha repartido más fortuna en Andalucía. En concreto, 815.000 euros a las puertas del Hospital Provincia de Córdoba, y sendos cupones agraciados con 35.000 euros respectivamente en Chiclana (Cádiz), Lucena (Córdoba), Úbeda (Jaén), y Málaga capital.

Así que, en total, ha repartido 1.165.000 en premios mayores entre las cuatro provincias andaluzas. El resto de los premios se han ido hasta Canarias, Castilla la Mancha y la Región de Murcia.

2026 no ha podido comenzar mejor en Andalucía con la fortuna de los sorteos de la ONCE ya que en los cinco primeros días de este nuevo año han repartido 7,4 millones de euros en premios mayores en la comunidad autónoma.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.