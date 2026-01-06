Fallece una mujer de 73 años en el incendio de una casa en Antequera

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 73 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en Antequera, Málaga, ocurrido la noche del lunes. El incendio se produjo en una casa de dos plantas situada en la Plaza Comercio, siendo alertados los servicios de emergencia alrededor de las 23:45 horas. Los bomberos rescataron a un hombre de 52 años, que fue evacuado al hospital, mientras que la mujer fue hallada sin vida en el lugar. El fuego afectó por completo a la vivienda, según informaron los equipos de extinción de incendios.

Una mujer de 73 años de edad ha muerto en la madrugada de este martes, 6 de enero, en el incendio registrado en una casa de la localidad malagueña de Antequera, según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Según han detallado desde el 112, el suceso se producía a última hora de este pasado lunes, sobre las 23,45 horas, cuando los vecinos alertaron de llamas en una vivienda de dos plantas ubicada en la Plaza Comercio del citado municipio.

Al lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio provincial de Málaga con dotaciones de Antequera y Archidona, junto con efectivos de Policía Local y Nacional.

Los servicios de emergencia han logrado rescatar a un hombre, de 52 años de edad, que ha sido evacuado al hospital de Antequera, al tiempo que el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, tan solo ha podido certificar el fallecimiento de la mujer en la casa siniestrada.

Fuentes del servicio de extinción de incendios citadas por el 112 han informado de que el fuego ha afectado a la totalidad del inmueble.