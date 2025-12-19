Investigan a un profesor de un colegio de Antequera por agredir sexualmente a una alumna menor de edad

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a un profesor de 55 años de un colegio en Antequera por presunta agresión sexual a una alumna menor de edad. El arresto se produjo el 21 de noviembre y el docente fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Antequera ese mismo día. El profesor se encuentra en libertad provisional, aunque mantiene la condición de investigado por el delito. La investigación fue realizada por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer tras la denuncia del entorno de la alumna, que tiene apenas 12 años.

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de 55 años que trabajaba en un colegio de la localidad malagueña de Antequera por la comisión de una presunta agresión sexual sobre una alumna del mismo centro educativo.

El arresto del investigado se produjo el pasado 21 de noviembre. Ese mismo día, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Antequera.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que el juzgado que gestiona este caso acordó entonces su puesta en libertad provisional, aunque actualmente mantiene su condición de investigado por ese delito.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional en Antequera, a partir de la denuncia del entorno de la alumna, que según ha adelantado La Opinión de Málaga, tiene apenas 12 años.