Este es el gran municipio a 45 minutos de Málaga donde comprar un piso es tres veces más barato que en la capital

Antequera se está posicionando como una de las grandes oportunidades del mercado inmobiliario andaluz.

Según datos de Idealista correspondientes al mes de agosto, el precio medio de la vivienda en el municipio malagueño se sitúa en 1.344 euros por metro cuadrado, una cifra que contrasta fuertemente con los 3.842 euros por metro cuadrado de media en la provincia de Málaga.

Esta brecha también se refleja en el alquiler: vivir en Antequera cuesta 7,6 euros por metro cuadrado, un precio muy reducido frente a los 16,7 euros de media provincial.

La explicación a esta gran diferencia no se encuentra en la ausencia de atractivos, sino en la coexistencia de varios mercados inmobiliarios dentro de la provincia.

Desde Idealista explican a EL ESPAÑOL de Málaga que “los precios de la Costa del Sol son una locura. Hay varias realidades inmobiliarias: el mercado de Málaga capital, Marbella o la costa con una demanda muy potente de altos patrimonios y vivienda de alto standing. Esa realidad tiene poco que ver con el mercado de interior, como es el caso de Antequera”.

Mientras municipios como Marbella o Estepona reciben una demanda internacional vinculada a segundas residencias y vivienda de lujo, Antequera desarrolla una dinámica propia: la de un municipio con amplia oferta de servicios, con un entorno más tranquilo y con una presión inmobiliaria mucho más baja que en el litoral.

El corazón de Andalucía

Llama la atención el precio tan bajo en el sector inmobiliario de Antequera porque uno de sus principales valores diferenciales es su situación geográfica.

Ubicada prácticamente en el centro de Andalucía, la ciudad se encuentra a menos de una hora tanto de Málaga como de Córdoba, y a poco más de una hora de Sevilla o Granada. Su estación de AVE la coloca en el mapa nacional de la alta velocidad, conectándola directamente con Madrid, y su desarrollo logístico la convierte en un enclave clave para compañías de transporte y distribución.

Todo ello confiere a Antequera una posición privilegiada que pocas ciudades de su tamaño pueden ofrecer: excelente conectividad tanto por carretera como por ferrocarril, y un atractivo adicional para quienes buscan combinar trabajo, comodidad y cercanía a las principales capitales andaluzas.

Patrimonio histórico

Además de sus ventajas económicas y logísticas, Antequera es una ciudad rica en patrimonio. Su conjunto monumental incluye vestigios como los Dólmenes —declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO—, iglesias, conventos, palacios y una Alcazaba que recuerda su pasado árabe.

Este atractivo histórico se suma a un entorno natural privilegiado, con espacios como el Torcal de Antequera, Parque Natural declarado Patrimonio Mundial por su geología única.

La ciudad ofrece todos los servicios de una gran urbe. Hospitales, centros educativos, instalaciones deportivas y una amplia oferta cultural y comercial. Esto ha permitido que muchas familias elijan Antequera como lugar de residencia estable, disfrutando de precios de vivienda mucho más asequibles sin tener que renunciar a comodidades modernas.

Con precios de vivienda muy por debajo de la media provincial, unas comunicaciones envidiables, y el atractivo de vivir en un municipio con tanta historia, expertos apuntan a que Antequera podría experimentar en los próximos años un mayor interés residencial.

Aunque por ahora su mercado se mantiene estable y accesible, factores como la mejora de las conexiones logísticas y la creciente búsqueda de alternativas fuera de los núcleos urbanos más saturados podrían atraer a nuevos perfiles de compradores e inquilinos, sobre todo aquellos que, con teletrabajo o movilidad cotidiana, buscan ganar en espacio y calidad de vida sin pagar las cifras desorbitadas de la costa malagueña.