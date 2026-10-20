El verano en Málaga se salda con 20 muertos por ahogamiento, más que en todo 2025: uno cada seis días

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LO ESENCIAL Las claves Málaga cerró el verano con 20 fallecidos por ahogamiento, lo que representa un promedio de una víctima cada seis días y supera la cifra total de 18 muertes registradas en toda la provincia durante 2025. El 60% de los ahogamientos ocurrió en zonas que contaban con servicio activo de salvamento y socorrismo en el momento del suceso, elevándose la cifra a 8 de cada 10 si se excluyen los espacios no vigilables. El mar fue el escenario más recurrente al concentrar el 65% de los casos (13 fallecimientos), mientras que las piscinas sumaron 4 víctimas y otros entornos acuáticos las 3 restantes. Siete de cada diez víctimas eran hombres y tres eran menores de edad; además, se contabilizaron más fallecidos de procedencia europea (8) que de nacionalidad española (7).

La provincia de Málaga cerró el verano con 20 muertes por ahogamiento. Es el balance registrado entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, según los datos facilitados a EL ESPAÑOL de Málaga por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

La cifra equivale, de media, a una víctima cada 6 días durante los 4 meses en los que más gente acude a playas, piscinas y embalses.

Entre estas cifras hay casos como el del matrimonio de 85 y 72 años que murió el 12 de junio en una playa de Torrox, en una jornada de viento y oleaje, cuando uno de ellos se lanzó a auxiliar al otro.

O el de los 2 niños de 3 años que fallecieron ese mismo mes en sendas piscinas de Periana y Cártama, con apenas 6 días de diferencia. El mar dejó otras muertes en Fuengirola, Nerja y Torre del Mar en las últimas semanas de junio.

En agosto, una mujer de 80 años murió en una zona de rocas de El Palo, en Málaga capital, y su familia pidió que se investigaran las circunstancias del rescate. Días después, otras 2 personas perdieron la vida en menos de 24 horas en las playas de Rincón de la Victoria y Torremolinos.

En solo un verano, la provincia supera ya los 18 fallecidos por ahogamiento que la Junta de Andalucía contabilizó en territorio malagueño en todo 2025. Aquel balance situó a Málaga como la tercera provincia andaluza con más muertes por esta causa, solo por detrás de Almería, con 34, y de Cádiz, con 26.

En el conjunto de Andalucía murieron ahogadas 107 personas el año pasado. Por detrás de las 3 primeras se situaron Granada, con 11; Sevilla, con 7; Córdoba, con 5; Jaén, con 4, y Huelva, con 2.

Con el servicio de socorrismo

El dato que más llama la atención tiene que ver con la vigilancia. En 12 de los 20 casos de este verano, la zona en la que se produjo el ahogamiento contaba con servicio de salvamento y socorrismo activo en ese momento. Son 6 de cada 10 fallecimientos.

La proporción crece si se apartan los 5 casos en los que no procedía este servicio por el tipo de espacio, como las piscinas de viviendas privadas o el mar abierto. De los 15 ahogamientos restantes, 12 ocurrieron con la vigilancia activa. Es decir, 8 de cada 10.

En los otros tres registros no había servicio de salvamento y socorrismo activo en el momento del incidente. Los datos no detallan las circunstancias concretas de cada caso.

La playa, el escenario más repetido

El mar concentra la mayor parte de las muertes. 13 de los 20 ahogamientos se produjeron en playas, el 65% del total.

Las piscinas suman 4 víctimas, el 20%. Según los datos de la Junta de 2025, este es el espacio en el que se concentraron los fallecimientos de menores de 15 años en Andalucía.

Los 3 casos restantes, el 15%, tuvieron lugar en otros espacios acuáticos, una categoría que agrupa acequias, embalses, lagos, mar abierto, zonas de costa o incluso bañeras.

3 de cada 4 víctimas, hombres

El perfil de los fallecidos está claramente masculinizado. 15 de las 20 víctimas de este verano en Málaga eran hombres, el 75%, frente a 5 mujeres.

La tendencia coincide con la del año pasado en toda Andalucía, donde murieron ahogados 92 hombres y 15 mujeres.

3 de los fallecidos este verano en la provincia eran menores de edad, el 15% del total.

Más extranjeros que españoles

8 de las víctimas procedían de países europeos y 7 eran españolas. En los 5 casos restantes no se pudo identificar la nacionalidad, de modo que una de cada 4 muertes de este verano sigue sin esa información.

Una campaña dirigida a los jóvenes

La Junta afrontó este verano con una campaña de sensibilización dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentó en la sede del 112 Andalucía, en Sevilla, la iniciativa ‘Pensar antes de saltar’, pensada para fomentar conductas seguras en playas, piscinas y ríos y prevenir lesiones graves por zambullidas imprudentes.

La campaña, con una difusión prevista de 4 meses, lanzaba mensajes directos como “No te la juegues por likes” o “Disfruta sin arriesgar”. Su mensaje central animaba a mirar, pensar y saltar solo si es seguro.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, defendió durante la presentación que “prevenir no es limitar la diversión; prevenir es proteger la vida y actuar antes de que ocurra lo irreversible”.

Sanz recordó entonces que las zambullidas en zonas poco profundas o desconocidas pueden provocar lesiones medulares, traumatismos graves, fracturas o ahogamientos por pérdida de consciencia. “Detrás de cada dato hay personas jóvenes, familias y futuros truncados que podrían haberse evitado con algo tan sencillo como detenerse unos segundos a pensar antes de saltar”, señaló.

El consejero anunció además una segunda campaña general de prevención de ahogamientos bajo el lema ‘No esperes a verlo en las noticias’.