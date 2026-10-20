Detenido un menor de 16 años por un robo con arma blanca en un edificio entre Mijas y Fuengirola

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Local de Fuengirola ha detenido a un menor de 16 años por un robo con violencia e intimidación con arma blanca en un edificio entre Mijas y Fuengirola. Dos residentes de 21 y 29 años resultaron heridos tras resistirse al asalto, en el que los agresores exigían objetos de valor y sustancias estupefacientes. Los agentes intervinieron un machete, una navaja y un destornillador que los implicados habían escondido en el inmueble durante el altercado. Las diligencias instruidas por presuntos delitos de robo con violencia y lesiones han quedado a disposición de la Policía Nacional.

La Policía Local de Fuengirola ha detenido a un menor de 16 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación con arma blanca en un edificio de la calle Camino de Santiago, en la zona limítrofe entre Mijas y Fuengirola. Dos residentes, de 21 y 29 años, resultaron heridos.

La intervención empezó sobre las 02.17 horas. Un ciudadano llamó a la Sala 092 para avisar de que había varios jóvenes encapuchados en el acceso al edificio.

Al llegar, los agentes interceptaron a varios de los implicados. El menor intentó huir del inmueble y opuso resistencia antes de ser detenido.

Dentro de una de las viviendas, situada ya en término municipal de Mijas, los policías encontraron a los dos residentes con heridas y diversos indicios de que había habido un enfrentamiento.

Según las primeras manifestaciones, los hechos se habrían producido después de que varios de los implicados les exigieran la entrega de distintos objetos y de supuestas sustancias estupefacientes.

Durante el altercado, uno de los residentes sufrió un corte profundo en una mano que requirió nueve puntos de sutura.

En el edificio, los agentes intervinieron además un machete, una navaja y un destornillador que habían sido escondidos.

El detenido y los dos heridos fueron trasladados al centro de urgencias de Las Lagunas para recibir asistencia sanitaria.

La Policía Local instruyó diligencias por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación con arma blanca y lesiones. Las actuaciones han quedado a disposición de la Policía Nacional.

El cuerpo municipal ha recordado que “la colaboración ciudadana es fundamental” y ha pedido que, ante cualquier situación sospechosa o de emergencia, se llame al 092 o al 112.