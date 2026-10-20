Buscan a Antonio, un hombre de 56 años desaparecido en Cártama desde el sábado

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LO ESENCIAL Las claves SOS Desaparecidos activa una alerta para localizar a Antonio M. M., de 56 años, visto por última vez el sábado en Cártama. El desaparecido mide 1,60 metros, tiene pelo grisáceo y vestía vaquero azul, camisa a rayas y zapatillas negras. Continúa la búsqueda de Juan Luis R. M., de 80 años, desaparecido en Málaga capital desde el pasado 7 de octubre. La familia de Juan Luis pide ayuda ciudadana tras 12 días sin noticias ni pistas sobre su paradero.

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente para localizar a Antonio M. M., un hombre de 56 años del que no se sabe nada desde el pasado sábado 17 de octubre. Según la ficha difundida por la entidad, desapareció en Cártama, en el Valle del Guadalhorce.

Antonio mide 1,60 metros, tiene el pelo grisáceo y los ojos marrones. El día de su desaparición vestía un pantalón vaquero azul, una camisa de rayas azules y blancas y unas zapatillas negras.

La asociación pide la colaboración ciudadana para encontrarlo. Cualquier persona que pueda aportar algún dato sobre su paradero puede llamar al teléfono 868 286 726 o escribir al correo info@sosdesaparecidos.es.

La alerta llega mientras sigue abierta la búsqueda de otro malagueño. Juan Luis R. M., un vecino de 80 años del barrio de La Palma, en Málaga capital, permanece en paradero desconocido desde el miércoles 7 de octubre. Ese día salió del portal de su casa sobre las 20.00 horas únicamente con las llaves y la tarjeta del autobús, y ya no volvió.

Su familia contó que en los últimos tiempos había sufrido algún episodio de desorientación y pérdida de memoria. Sus allegados han hecho batidas por el Centro de Málaga y por la zona de San Andrés, de donde era su madre, sin ningún resultado.

Este lunes, 12 días después de su desaparición, sus seres queridos reconocían estar desesperados y que “ya no saben qué pensar”. No han recibido avisos de avistamientos ni tienen noticia de ninguna pista policial.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, mantiene publicada su ficha como mayor desaparecido. Quien tenga información sobre Juan Luis puede llamar al 112 o al 091 de la Policía Nacional.