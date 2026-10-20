La alcaldesa socialista más respaldada de Málaga abandona el PSOE: "Hacen cosas que no me gustan; no me representan"

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LO ESENCIAL Las claves Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta y la regidora socialista más respaldada de Málaga en las elecciones de 2023, abandona el PSOE junto a dos de sus concejales. El equipo de gobierno continuará en el Ayuntamiento como ediles no adscritos y concurrirá a las elecciones municipales de mayo de 2027 bajo una candidatura independiente. Ortega justifica su salida por falta de identificación con el partido a nivel nacional y por rechazo a la disciplina de voto estricta que impide criticar las decisiones de la propia formación.

Al PSOE se le siguen complicando las cosas. Katrin Ortega, la alcaldesa de Parauta, la más respaldada de la provincia de Málaga en las elecciones de 2023 acaba de darse de baja del partido.

La política seguirá al frente del Ayuntamiento de Parauta, ya sin las siglas del PSOE, hasta las próximas municipales.

La alcaldesa de este municipio de la Serranía de Ronda, de 271 habitantes, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que ha roto ya con el partido y que concurrirá a las elecciones municipales de mayo de 2027 con una formación independiente.

La regidora define su salida como “una decisión muy personal tomada desde el respeto”. Asegura que lo ha pensado “muchísimo” y que cree que “ha llegado el momento de desempolvar un proyectito que teníamos en 2019, que era presentarnos por independiente”. Ese proyecto, añade, es el que quieren “dar forma” de cara a la próxima cita con las urnas.

Junto a la alcaldesa han pedido la baja como afiliados socialistas los concejales Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra. Los otros 4 ediles del equipo de gobierno ya concurrieron en 2023 como independientes en la lista del PSOE, sin militar en el partido.

Hasta los comicios, todos continúan en sus puestos. Ortega precisa que siguen desempeñando sus funciones como alcaldesa y concejales, “simplemente que ahora somos no adscritos”.

La propia alcaldesa reconoce el riesgo del paso que ha dado. “Es una decisión un poquito arriesgada, puede ser que nos dé sorpresas, no se sabe, todo entraña un riesgo”, admite. Insiste en que quiere hacer las cosas “desde el sentido común”, seguir sus “propios criterios” y hacer “lo que creo que es mejor para mi pueblo y mis vecinos”.

Ortega da a entender que su marcha guarda relación con la gestión del Gobierno central. Preguntada por ello, responde sin rodeos. “No me siento totalmente representada, es así, sinceramente”, afirma. Habla de que "no me siento identificada con ninguna sigla nacional, desde luego".

La alcaldesa critica la disciplina que se exige dentro de los partidos. “Sé que estamos acostumbrados a que todos los que somos de un partido político defendamos a nuestro partido aunque haga cosas que no nos gusten”, explica.

Lo compara con su propia familia. “En mi casa, si mi padre o mi hijo hace algo que no me gusta, lo reconozco y no pasa nada. En la política eso es como muy tabú, tienes que defender a tu partido haga lo que haga, esté mal, bien o regular”, lamenta.

Ortega se desmarca de esa forma de entender la política. “Yo no estoy en esa línea. Quizás tampoco soy tan política como ellos, soy más de hacer las cosas con el corazón”, sostiene. E insiste de nuevo en que ahora mismo no se siente identificada “con ninguna sigla nacional” ni la necesita “para trabajar como he trabajado estos últimos siete años”.

Su respaldo en las urnas ha sido hasta ahora abrumador. En las municipales de 2023, la lista que encabezaba obtuvo los 7 concejales de la corporación con 156 votos, el 88,14% de las papeletas, el mayor apoyo porcentual logrado por un alcalde en la provincia en aquellos comicios. Solo 19 vecinos no la votaron.

Muchos de sus votantes en el pueblo aseguran que votaron a la persona más que a las siglas. La alcaldesa matiza esa idea. “Suelen decir eso. Yo soy de las que piensa que al final hay un poco de todo, también hay personas socialistas, ya mayores, de toda la vida, a las que tampoco puedes sacar mucho de ahí, pero haremos lo que podamos para convencerlos de que trabajaremos igual o mejor”, señala.

Ortega confía en que su trabajo hable por ella. “Nunca estamos siempre en lo cierto de que estamos haciendo lo correcto, yo voy haciendo lo que creo que es mejor”, reflexiona.

A sus vecinos les traslada un mensaje de continuidad. Asegura que espera seguir trabajando “como muy poco igual que antes”. “Sigo siendo yo, seguimos siendo los mismos concejales, el mismo equipo. Simplemente nos cambiamos de nombre y ya está, no hay más”, concluye, restando importancia al 'bombazo' que ha supuesto su marcha del PSOE y que es una nueva pérdida para Sánchez.