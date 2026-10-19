Retrasos en los trenes AVE Madrid-Málaga por falta de tensión en una catenaria en Antequera

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LO ESENCIAL Las claves La línea de Alta Velocidad Madrid-Málaga sufre retrasos desde primera hora por una falta de tensión en la catenaria. La incidencia se ubica entre la estación de Antequera Santa Ana y la bifurcación de Gobantes. Técnicos de Adif trabajan en la zona para reparar el fallo de electrificación a la mayor brevedad. Los viajeros de alta velocidad con origen o destino Málaga vuelven a registrar demoras tras una avería similar el pasado 14 de octubre.

Los trenes de la línea de Alta Velocidad que conectan Madrid y Málaga registran retrasos desde primera hora de este lunes 19 de octubre por falta de tensión en una catenaria a la altura de Antequera.

Según ha publicado sobre las 07.00 horas el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, la incidencia se localiza en concreto entre la estación de Antequera Santa Ana y la bifurcación de Gobantes.

Personal de Adif trabaja en la zona para solventar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".

Reincidencia

No es la primera vez en los últimos días que los viajeros de alta velocidad con origen o destino Málaga sufren retrasos. El pasado 14 de octubre, una incidencia en el sistema de electrificación de una de las vías a la altura de Los Prados afectó a la circulación de los trenes, según anunció Adif en redes sociales y confirmó Renfe.

La avería comenzó hacia las 12.01 horas y dejó sin suministro eléctrico la Vía II de ancho estándar. Mientras el personal de Adif trabajaba para solucionarla, los trenes circularon por vía única entre Los Prados y Antequera Santa Ana, lo que provocó retrasos tanto en los servicios de media distancia como en los AVE de larga distancia.

El fallo llegó a dejar detenido un AVE que circulaba por la Vía II en el momento de la incidencia. Renfe movilizó material de reserva para que pudiera continuar el viaje. Finalmente no hizo falta, ya que un breve restablecimiento de la tensión permitió que el tren siguiera su curso.

Según explicó entonces Renfe, ese convoy acumuló unos 100 minutos de retraso, y el resto de trenes, unos 20 minutos aproximadamente.