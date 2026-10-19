Nuevo apuñalamiento en Málaga: un hombre resulta herido en la calle Montes de Oca

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras ser apuñalado por la espalda en la calle Montes de Oca de Málaga. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 18:30 horas, cerca del Centro de la ciudad. La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor tras la colaboración de dos jóvenes que lo persiguieron. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los motivos de la agresión.

La Policía Nacional investiga un nuevo apuñalamiento a pocos metros del Centro de Málaga. Un hombre ha resultado herido por arma blanca en la calle Montes de Oca.

El suceso ha ocurrido sobre las 18:30 horas. La Policía Nacional ha detenido poco después al presunto autor de los hechos y tratan de esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no ha trascendido el motivo de la agresión.

Dos jóvenes habrían colaborado con la Policía al perseguir al agresor. Según los testigos, la víctima habría recibido las puñaladas por la espalda.

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