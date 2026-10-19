Norma, la vendedora que ha repartido 200.000 euros en Alhaurín de la Torre: “Ver sus caras ha sido indescriptible”

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LO ESENCIAL Las claves Norma Beatriz Pierantonelli ha repartido 200.000 euros en Alhaurín de la Torre tras vender 10 cupones del sorteo de Fin de Semana de la ONCE premiados con 20.000 euros cada uno. Los premios han sido vendidos a sus clientes habituales junto al bar Platero y yo, en la avenida Reyes Católicos de la localidad malagueña. La vendedora ha expresado su emoción al ver la reacción de los agraciados, asegurando que la realidad de dar un premio grande supera todo lo que había imaginado. El sorteo, dedicado al Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, también ha dejado premios de 20.000 euros en Sevilla, Granada y el País Vasco.

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado buena parte de su fortuna en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. La vendedora Norma Beatriz Pierantonelli ha repartido en el municipio 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, lo que suma un total de 200.000 euros.

Pierantonelli vende cupones de la ONCE desde 2024. Su puesto está junto al bar Platero y yo, en la avenida Reyes Católicos de Alhaurín de la Torre, según ha informado la organización en un comunicado.

La vendedora, de origen argentino, dejó la cocina para comenzar a vender cupones. Según la ONCE, ha vendido los 10 cupones premiados “en el mismo sitio, a la misma gente de siempre”.

Pierantonelli se declara “muy contenta y orgullosa” por el premio. Destaca además que el dinero “ha estado bien repartido y a gente que lo agradece mucho”.

“Una alegría para compartir”

La vendedora ya ha podido ver a algunos de los agraciados. “Ya conozco a tres, y la sensación de ver sus caras ha sido indescriptible”, cuenta.

Pierantonelli reconoce que había imaginado muchas veces este momento. “Siempre lo he imaginado, que con lo contento que se ponen con el reintegro, qué iba a pasar cuando diera un premio gordo. Pero la realidad lo supera todo, es una ilusión para todos y una alegría para compartir”, asegura.

Un sorteo dedicado a la pobreza

El cupón del sábado 17 de octubre estaba dedicado al Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Además de en Alhaurín de la Torre, el sorteo repartió premios de 20.000 euros en Sevilla y Granada. El resto de los premios fue a parar al País Vasco.

La ONCE recuerda que sus cupones forman parte de su oferta de lotería social, segura, responsable y solidaria. La organización asegura que aplica controles desde el diseño hasta la venta de sus productos para evitar el consumo descontrolado, y que prohíbe expresamente la venta a menores de edad y el juego a crédito.

La entidad afirma también que mantiene una política de juego responsable sometida a los sistemas de evaluación y seguimiento de la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.