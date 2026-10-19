Fallece un hombre en Benaoján tras el desprendimiento de una roca sobre su coche: tres jóvenes han resultado heridos

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 41 años ha fallecido en Benaoján tras impactar una roca desprendida de una montaña contra su coche en la MA-8400. El accidente ha dejado también tres jóvenes heridos leves, dos varones de 21 años y una mujer de 19, que han sido trasladados a urgencias. El suceso movilizó al 112, los servicios sanitarios del 061, la Guardia Civil de Tráfico y el Consorcio Provincial de Bomberos. El desprendimiento coincide con el aviso de alerta naranja por fuertes lluvias activo en la Serranía de Ronda.

Trágico accidente en la Serranía de Ronda. Un hombre de 41 años ha fallecido en Benaoján tras desprenderse una roca de una montaña y caer sobre su vehículo. Según informa el 112, tres personas han resultado heridas leves en este suceso.

El teléfono 112 ha recibido a las 16:11 horas una llamada que alertaba del desprendimiento de una roca de una montaña que había caído sobre un turismo en la MA-8400, con una persona atrapada en su interior.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y al Consorcio Provincial de Bomberos.

Los servicios sanitarios en el lugar han confirmado el fallecimiento de un hombre de 41 años.

En el siniestro han resultado heridas otras tres personas, dos varones de 21 años y otra joven de 19, que han sido evacuados por el equipo sanitario al punto de urgencias prehospitalario.

Este lunes, la Serranía de Ronda permanece en alerta naranja por fuertes lluvias, con previsiones de hasta 30 litros acumulados por hora.