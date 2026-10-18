En vigor: la Seguridad Social permite cobrar parte de la pensión de jubilación y seguir trabajando

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LO ESENCIAL Las claves La jubilación parcial permite reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75% mientras se cobra la parte proporcional de la pensión. Para la jubilación parcial anticipada se exigen al menos 33 años cotizados, seis años de antigüedad en la empresa y un contrato de relevo indefinido. Al alcanzar la edad ordinaria de jubilación no es necesario un contrato de relevo y basta con haber cotizado un mínimo de 15 años.

Llegar a la edad de jubilación no siempre significa tener que dejar de trabajar por completo. En España existe una modalidad que permite reducir la jornada laboral y empezar a cobrar una parte de la pensión al mismo tiempo.

Es la jubilación parcial, una opción para quienes quieren dar el paso hacia el retiro de forma progresiva y mantener parte de sus ingresos.

Esta fórmula permite compatibilizar el salario con una parte de la pensión, aunque no está disponible en las mismas condiciones para todos los trabajadores. El acceso depende de factores como la edad, los años cotizados y la posibilidad de formalizar un contrato de relevo.

En 2026, la reducción de jornada puede situarse, con carácter general, entre el 25% y el 75%. Esto significa que el trabajador puede seguir desempeñando parte de su actividad profesional mientras percibe la cuantía de la pensión que le corresponda.

Por ejemplo, si reduce su jornada a la mitad, cobrará el salario correspondiente al tiempo que trabaja y la parte proporcional de la pensión.

Existen dos vías para acogerse a esta modalidad, en función de si el trabajador ha alcanzado o no la edad ordinaria de jubilación.

Quienes todavía no han llegado a esa edad pueden acceder a la jubilación parcial de forma anticipada, siempre que cumplan las condiciones exigidas y la empresa formalice un contrato de relevo indefinido y a jornada completa.

En estos casos, es necesario acreditar al menos 33 años cotizados y una antigüedad mínima de seis años en la empresa. La edad de acceso puede adelantarse hasta tres años respecto a la ordinaria.

La reducción de jornada también tiene condiciones específicas cuando se accede antes de tiempo. Si la jubilación parcial se anticipa más de dos años, durante el primer año la reducción debe situarse entre el 20% y el 33%. Después, se aplican los porcentajes previstos para el resto del periodo.

Por su parte, quienes ya han alcanzado la edad ordinaria de jubilación pueden solicitar esta modalidad sin necesidad de que la empresa suscriba un contrato de relevo, siempre que cumplan los requisitos para acceder a la pensión. En este supuesto, se exige haber cotizado un mínimo de 15 años, dos de ellos dentro de los 15 anteriores a la solicitud.

Una de las cuestiones que más puede interesar a los trabajadores es qué ocurre con la pensión que cobrarán cuando se jubilen definitivamente. Durante la jubilación parcial, la cuantía percibida se ajusta a la reducción de jornada y se mantiene la actividad laboral en los términos establecidos por la normativa.

En los casos sujetos a las reglas de cotización de la jubilación parcial anticipada, la empresa y el trabajador cotizan por una base superior a la que correspondería únicamente a las horas trabajadas.