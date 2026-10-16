Un menor de 6 años y dos adultos heridos en una colisión múltiple entre cinco vehículos en Cártama

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LO ESENCIAL Las claves Un menor de 6 años y dos adultos de 37 y 39 años resultaron heridos en una colisión múltiple en Cártama (Málaga). El accidente ocurrió sobre las 15:20 horas en el kilómetro 45 de la autovía A-357, en la zona de Casapalma. En la colisión por alcance se vieron implicados cinco vehículos y se generaron hasta cinco kilómetros de retenciones. Los tres heridos fueron evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Materno-Infantil de Málaga.

Un menor de seis años, así como dos adultos, una mujer de 37 y un hombre de 39 años, han resultado heridos este viernes, 16 de octubre en una colisión múltiple que ha tenido lugar en la localidad malagueña de Cártama.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a consultas de Europa Press, el incidente se ha registrado sobre las 15,20 horas en el kilómetro 45 de la A-357, a la altura de la localidad de Casapalma, perteneciente a Cártama, provocando posteriormente cinco kilómetros de retenciones.

Emergencias 112 ha recibido varios avisos que alertaban de una colisión por alcance con cinco vehículos implicados. En consecuencia, se ha alertado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico.

Las últimas informaciones proporcionadas por Emergencias 112 han subrayado que los heridos han sido trasladados al Hospital Materno-Infantil de Málaga.