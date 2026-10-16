Detenido en Málaga un joven por falsas amenazas de bomba contra aeropuertos con la voz distorsionada por IA

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LO ESENCIAL Las claves Dos jóvenes han sido detenidos en Málaga y Murcia por realizar falsas amenazas de bomba contra aeropuertos españoles. Utilizaron datos robados de un adulto, la técnica 'caller ID spoofing' y voz distorsionada con Inteligencia Artificial para las llamadas. La investigación estudia si las alertas forman parte de casos de 'swatting' o conductas de acoso y hostigamiento digital. Una de las amenazas obligó a activar los protocolos de seguridad alterando el funcionamiento normal del aeropuerto afectado.

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, uno en Málaga y otro en Murcia, por su presunta implicación en varias amenazas de bomba contra aeropuertos españoles. Según los investigadores, los arrestados habrían llamado con un número de teléfono falseado y con la voz distorsionada mediante inteligencia artificial.

Para hacerlo, los detenidos habrían utilizado sin su consentimiento los datos identificativos de una persona adulta. Con esa identidad usurpada se habrían dado de alta en un servicio de llamadas por internet, desde el que se realizaron las comunicaciones.

La investigación arrancó el pasado mes de septiembre, después de varias llamadas en las que se alertaba de la presencia de artefactos explosivos en los dos aeródromos. Los agentes la enmarcan en los delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos.

Una de esas llamadas obligó a activar los procedimientos de seguridad del aeropuerto afectado. Hasta el lugar se desplazaron unidades policiales y servicios especializados, y el funcionamiento normal de la instalación se vio alterado durante un tiempo.

Identidad robada y número falso

De acuerdo con la nota difundida por la Policía Nacional, los detenidos habrían empleado sin autorización los datos del DNI de otra persona para registrarse en un servicio de Voz sobre Protocolo de Internet, conocido como VoIP.

Las llamadas se habrían hecho además con técnicas de falsificación o enmascaramiento del identificador telefónico. Esta práctica se conoce como “caller ID spoofing” y permite que en la pantalla del receptor aparezca un número distinto del real.

Los dos varones fueron arrestados el pasado miércoles. Ese mismo día, los agentes registraron sus domicilios y se llevaron varios dispositivos informáticos y electrónicos que estarían relacionados con las comunicaciones investigadas.

Posible “swatting” y más implicados

La Comisaría General de Información trata ahora de determinar si hay más personas implicadas. Los investigadores analizan también la posible vinculación de los detenidos con entornos web en los que se producen conductas de acoso, amenazas e intimidación.

Los especialistas estudian si los hechos guardan relación con el “swatting”. Así se denomina la práctica de lanzar avisos falsos a los servicios de emergencia para provocar un despliegue policial contra una persona o en un lugar concreto. La Policía ha detectado asimismo indicios de otras posibles conductas de hostigamiento digital.

La operación, desarrollada por la Comisaría General de Información, ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Málaga, Murcia y Valencia. La ha dirigido la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza número 1, y en ella ha intervenido la Fiscalía de Menores de Málaga.

La Policía Nacional ha recordado que las falsas amenazas de bomba tienen consecuencias graves, ya que ponen en riesgo la seguridad de las personas, alteran el funcionamiento de infraestructuras esenciales y movilizan recursos policiales y de emergencia.

Por eso, recomienda a quien reciba mensajes de este tipo que los conserve, siempre que sea posible y sin ponerse en peligro, junto con cualquier otra prueba digital que ayude a esclarecer hechos similares.