Una imagen de una campaña para combatir la soledad de la Fundación Harena. EE

Vinos, gastronomía y música en directo: la cita solidaria de Málaga para combatir la soledad de 74.000 mayores

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LO ESENCIAL Las claves La Fundación Harena organiza el 7 de noviembre en Villanueva del Rosario la fiesta solidaria 'Brindis contra la soledad' para recaudar fondos en apoyo a las personas mayores. El evento, cuya entrada cuesta 50 euros, contará con gastronomía de restaurantes locales, vinos de Bodegas Málaga Virgen, música en directo y rifas. Los beneficios irán destinados íntegramente al programa 'Soledad 0 – Vida 10', que ofrece compañía presencial y telefónica a más de 74.000 mayores en Málaga. La organización facilitará el desplazamiento de los asistentes mediante un servicio de autobús de ida y vuelta desde Málaga.

El próximo 7 de noviembre Málaga tiene una cita en Villanueva del Rosario. Fundación Harena ha organizado una fiesta solidaria con vinos, gastronomía y música en directo para recaudar fondos destinados a acompañar a las más de 74.000 personas mayores que sufren soledad no deseada en Málaga.

El encuentro, que arrancará a las 13.00 horas, será la oportunidad de la entidad de celebrar su Fiesta de Otoño Brindis contra la soledad en el Cortijo El Jaral (Camino de la Tosquilla, Villanueva del Rosario).

Todos los beneficios, según han informado en un comunicado, se destinarán a Soledad 0 – Vida 10, el programa con el que la fundación acompaña a personas mayores que sufren soledad no deseada.

La cita, propone una jornada en un enclave privilegiado en plena naturaleza para disfrutar en familia y con amigos. El gran protagonista será el maridaje, con vinos de Bodegas Málaga Virgen acompañando la cocina de restaurantes malagueños como Los Mellizos, Ababor y Venta El Túnel entre otros. Además de música en directo, los asistentes podrán optar a grandes premios participando en una gran rifa.

Para facilitar la asistencia, la organización pondrá a disposición de los participantes un autobús desde Málaga con trayectos de ida y vuelta. La entrada se adquiere mediante un donativo de 50 euros en la plataforma Entradium.

Con cada entrada, más compañía

La soledad no deseada afecta a la salud física y emocional de más de 74.000 personas mayores en Málaga, que pasan días sin conversar con nadie. Soledad 0 – Vida 10 les conecta con personas voluntarias que las acompañan de forma presencial o telefónica, con la escucha activa y el cariño como base.

Lo recaudado en la Fiesta de Otoño permitirá sostener y ampliar este proyecto en Málaga. Por eso, desde la fundación animan a reservar plaza cuanto antes: cada brindis del 7 de noviembre se traducirá en tiempo, conversación, actividades y compañía para quienes más lo necesitan.

«Queremos que esta fiesta sea exactamente lo contrario de la soledad: una mesa larga, gente que se encuentra y diversión. Cada asistente que venga el 7 de noviembre no solo disfrutará de un gran día; estará ayudando a cambiar la vida de una persona mayor», señala María Angélica Moreno Rodríguez, gerente de Fundación Harena.