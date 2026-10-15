Contrarreloj en el Aeropuerto de Málaga para trasladar a una niña con quemaduras desde Melilla: “Venía abrasada”

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LO ESENCIAL Las claves Una adolescente de entre 12 y 13 años fue trasladada de urgencia desde Melilla a Málaga tras sufrir un grave accidente doméstico con quemaduras. El avión medicalizado aterrizó en el Aeropuerto de Málaga con la menor en estado muy grave, presentando quemaduras en el rostro, extremidades y torso. Los controladores aéreos priorizaron el vuelo desviando y paralizando otros tráficos para permitir una aproximación directa y recortar el tiempo de llegada. Una ambulancia esperaba a la paciente en la propia pista de aterrizaje para su traslado inmediato al hospital.

Una adolescente que tendría entre 12 y 13 años, según fuentes consultadas por este periódico, fue trasladada el pasado martes 13 de octubre desde Melilla hasta Málaga en un avión medicalizado. La menor llegó en estado muy grave y el aparato tomó tierra en el aeropuerto de la Costa del Sol sobre las 19.15 horas.

Las mismas fuentes explican que la niña “venía abrasada” tras sufrir un accidente doméstico, con graves quemaduras en el rostro, las extremidades y el torso. Fue evacuada en un avión hospital con base en Málaga que trabaja para el INGESA de Melilla.

Los controladores aéreos detallaron después en su perfil de X cómo se organizó la llegada. Nada más despegar de Melilla, la aeronave recibió autorización para volar prácticamente en línea recta hacia Málaga.

El aeropuerto malagueño operaba en ese momento en configuración sur. Desde allí, los controladores encaminaron al avión hacia una aproximación directa a la pista 31.

Abrirle paso obligó a mover al resto del tráfico. El último avión que había despegado por la pista 13 fue desviado hacia el este, y los controladores indicaron que las salidas se detuvieron “momentáneamente”.

También alargaron la maniobra de aproximación de otra aeronave que llegaba desde el norte hacia la pista 12. Con estos ajustes, la emergencia tuvo prioridad y el avión medicalizado recortó su tiempo de llegada.

Evacuación de menor en estado muy grave por quemaduras desde Melilla a Málaga. Nada más despegar de Melilla les autorizamos a volar prácticamente directos al aeropuerto de Málaga que opera en configuración sur. Les posicionamos para aproximación directa a la pista 31 mientras desviamos al este al último despegue de pista 13. Detenemos momentáneamente los despegues y alargamos la maniobra de aproximación a la 12 a otro tráfico por el norte. Así conseguimos recortar un tiempo precioso al avion medicalizado que aterriza por la 31. En tierra le espera una ambulancia para traslado al hospital. Ojalá que la pequeña se recupere pronto 🙏. #atc #avgeek #aviación — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 14, 2026

En la pista ya esperaba una ambulancia, que completó la evacuación de la pequeña hasta un centro hospitalario. Los controladores cerraron su mensaje con un deseo de "pronta recuperación" para la niña.