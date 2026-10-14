Presentan en Málaga la iniciativa "Senadores por la democracia": La apoyan Antonio de la Torre o María Barranco

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LO ESENCIAL Las claves La iniciativa 'Senadores por la democracia' se ha presentado en Málaga tras su lanzamiento en Madrid para pedir una lista única de la izquierda al Senado. Figuras reconocidas como Antonio de la Torre y María Barranco apoyan el manifiesto, que ya suma más de 1.000 firmas en la provincia malagueña. Los promotores sostienen que una candidatura conjunta permitiría a la izquierda lograr tres de los cuatro senadores en juego en Málaga. Denuncian el sesgo del sistema electoral, recordando que en 2023 el PP logró el 75% de los escaños en Málaga pese a que PSOE y Sumar sumaron más votos.

Se ha creado una iniciativa a nivel nacional llamada 'Senadores por la democracia' en la que reclaman a los partidos de izquierda la creación de una única lista al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Se presentó en Madrid el 6 de octubre y firmaron el manifiesto personas conocidas como Javier Bardem, Elvira Lindo, Miguel Rellán, Loles León, Miguel Ríos o Rosa Montero, entre otros.

Este miércoles se ha dado a conocer en la sede de CCOO en Málaga con la participación del economista Juan Torres, uno de los primeros ideólogos de la política económica de Podemos, y la periodista Inmaculada Jabato.

Afirman que, de realizarse esta propuesta, la izquierda obtendría 3 de los 4 senadores de Málaga, mientras que si van por separado conseguirían, como mucho, uno.

Los organizadores subrayan que ya han obtenido 1.000 firmas de apoyo en Málaga y entre ellas están las de personas conocidas como Antonio de la Torre, María Barranco o el director de teatro Miguel Gallego, entre otros.

Denuncian el "sesgo de representación que implica el sistema de elección al Senado. Así, en las pasadas elecciones generales de 2023, el Partido Popular obtuvo en Málaga el 38.31 % de los votos y el 75% de los escaños de la Cámara Alta, mientras que la suma de PSOE y SUMAR obtuvo el 42,60% y sólo obtuvo un senador de los cuatro elegidos".

En este sentido, subrayan que "la iniciativa busca dar la vuelta a estos resultados para que una mayoría progresista pueda obtener una representación acorde en el Senado".