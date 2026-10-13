Retrasos en el Cercanías de Málaga por "actos vandálicos": un pasajero rompe un cristal y acciona el freno de emergencia

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LO ESENCIAL Las claves Un acto vand!alico provoca la rotura de un cristal y el accionamiento del freno de emergencia en un tren de la l!inea C-1 de Cercan!ias de M!alaga. La circulaci!on ha registrado demoras de hasta 20 minutos y la l!inea ha sido suspendida de manera temporal. Diversos convoyes entre M!alaga Centro-Alameda y Fuengirola han sufrido alteraciones y cancelaciones parciales en sus recorridos.

La línea C-1 de Cercanías de Málaga ha registrado incidencias durante la mañana de este martes 13 de octubre por "actos vandálicos" según han indicado en los canales de información del servicio.

Concretamente, ha ocurrido después de que un usuario rompiera una ventana de un tren y accionara el freno de emergencia, según el testimonio de los pasajeros. El incidente ha obligado a interrumpir temporalmente el servicio y a reorganizar el traslado de los viajeros afectados.

A las 12.16 horas, el servicio ha informado de que la línea había quedado temporalmente suspendida por este motivo y que los trenes irían recuperando progresivamente su frecuencia habitual, con demoras de hasta 20 minutos.



Varios trenes de la línea C-1 han tenido que modificar sus recorridos y dejar de prestar servicio en parte del trayecto entre Málaga y Fuengirola. En concreto, el convoy con salida a las 11.30 horas desde Málaga Centro-Alameda y destino Fuengirola no ha realizado el recorrido entre Benalmádena-Arroyo de la Miel y Fuengirola.

A las 13.04 horas, Cercanías ha comunicado una nueva alteración en el tren con salida de Fuengirola a las 13.20 horas, que no realizará el recorrido entre Fuengirola y Málaga Centro-Alameda.