La Policía Nacional celebra a su patrón con 85 condecorados en Málaga: "Es una provincia segura gracias a vosotros"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional en Málaga celebra los Santos Ángeles Custodios con la entrega de 85 condecoraciones en un acto multitudinario en el Palacio de Ferias y Congresos. El jefe provincial, Roberto Rodríguez, destaca la eficacia contra el crimen organizado y la resolución del 100% de los asesinatos por ajustes de cuentas en la provincia. Entre los condecorados figuran mandos policiales por frustrar asesinatos de sicarios, especialistas en violencia de género y personalidades del ámbito judicial y social. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, remarca que Málaga es una provincia segura gracias a los casi 4.000 agentes desplegados frente al narcotráfico y la ciberdelincuencia.

Una marea azul ha inundado este martes, 13 de octubre, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Un sinfín de trajes de gala, alrededor de familiares, autoridades y policías jubilados de vuelta a la que el comisario ha llamado "su casa", reunidos para celebrar a los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional.

El comisario principal y jefe provincial, Roberto Rodríguez, que tomó posesión hace apenas un mes, ha marcado el tono del acto desde el principio. Ha admitido que, ante un discurso que se repite cada año, la tentación de "cortar y pegar" no es pequeña. Por eso, antes de escribir, decidió mirar atrás. Su conclusión fue que debía "anteponer los nombres a los números, los apellidos a las estadísticas, y las personas a las instituciones".

La cita ha llegado este año algo más tarde de lo habitual. Primero se han celebrado los actos del patrón en la provincia y, tras el Día de la Hispanidad, Málaga capital ha cerrado el calendario de festejos.

El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y por Rodríguez. Han asistido también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Manuel Marmolejo, la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, y el jefe provincial de Operaciones de la Guardia Civil, José Manuel Rando.

Las primeras palabras del comisario han sido para los agentes de Málaga desplazados a Ceuta, a los que ha trasladado el orgullo, el respeto y la admiración de sus compañeros. A los condecorados les ha pedido que acepten la distinción con orgullo, responsabilidad y humildad, porque "tras el reconocimiento siempre se esconde el trabajo de todo un equipo".

De entre todos ellos, Rodríguez ha querido citar a uno. El inspector J. A. Chito, jefe del grupo contra la criminalidad organizada especializado en asesinatos por ajustes de cuentas, ingresa en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo.

El comisario ha asegurado que su grupo ha resuelto "el 100% de los asesinatos por ajustes de cuentas entre bandas rivales ocurridos en la provincia de Málaga". Ha destacado que su eficacia "es un referente a nivel internacional" y ha lanzado un mensaje a quienes atentan contra la vida de los demás, "su final será la detención y la puesta a disposición de la autoridad judicial".

Entre los condecorados figura también el inspector jefe Daniel Pascual, de la UDYCO Costa del Sol, distinguido con el distintivo rojo por la Operación Benicio, que en marzo frustró el asesinato de 2 miembros de una banda rival a manos de sicarios llegados desde Suecia. La inspectora Araceli, también uno de los rostros destacados de la UFAM, en el área de Protección, ha recibido la cruz blanca por su labor con las víctimas de violencia de género.

Reconocimientos fuera del cuerpo

La Policía Nacional ha distinguido también a personas ajenas a la institución, muchas de ellas ligadas al ámbito judicial. Entre ellas están la presidenta del Tribunal de Instancia de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza.

Rodríguez ha recordado que los recientes cambios organizativos en la Administración de Justicia han modificado la relación de la Policía con las sedes fiscales y judiciales. Ha agradecido su predisposición, su capacidad para resolver problemas y "sobre todo, vuestra paciencia" para que esa "transición sin precedentes" se desarrollara de forma adecuada.

Remedios Cueto Millán, responsable del Instituto Andaluz de la Mujer, ha recibido la medalla de la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco. El comisario se ha dirigido a ella y a su equipo para decirles que "acompañáis en la soledad, protegéis ante el desamparo y dais confianza en situaciones donde las mujeres pierden la esperanza".

Tras condecorar a representantes de la Guardia Civil, entre ellos un oficial francés de enlace; el comisario ha defendido la coordinación entre cuerpos policiales como la mejor respuesta a los ciudadanos y les ha felicitado por trabajar "como un solo equipo, independientemente del color del uniforme que vistamos y del país al que pertenezcamos".

El momento más emotivo del acto, junto al recuerdo a los caídos, ha llegado con el homenaje al inspector jefe David Gil, jefe del Gabinete de la Comisaría Provincial, fallecido el pasado mes de agosto tras una larga enfermedad.

El comisario ha explicado que un jefe de Gabinete es una persona de la máxima confianza, "porque si él falla, fallamos todos. Y David nunca falló". Su familia ha recogido el reconocimiento especial concedido en su memoria, entre una gran ovación del público.

Rodríguez ha tenido un guiño con varias instituciones y para el anterior jefe de la Policía Local de Málaga, que ya recibió en su día la cruz blanca de la Policía Nacional. También para los numerosos policías jubilados presentes, a los que ha dado la bienvenida "a la que siempre fue y será vuestra casa", porque sin su legado muchos agentes no serían hoy lo que son.

"Málaga es una provincia segura"

El subdelegado del Gobierno ha agradecido la dedicación de los casi 4.000 agentes de la Policía Nacional en la provincia. Javier Salas ha asegurado que, gracias a su trabajo, "Málaga es una provincia segura".

Salas ha reconocido que la Costa del Sol atrae a buenos y malos, a turistas e inversiones que impulsan su desarrollo y también a delincuentes vinculados al crimen organizado. Ha señalado este fenómeno y el narcotráfico como "uno de los principales desafíos para la seguridad en la Costa del Sol" y ha defendido mantener una presión policial constante, con herramientas como el Plan Costa del Sol y el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar.

Ha alertado además del avance de la ciberdelincuencia, que según sus datos supone 1 de cada 5 delitos en la provincia.

El subdelegado ha recordado que la labor policial va mucho más allá de perseguir el delito. Ha citado el auxilio a los ciudadanos en catástrofes naturales, la escucha a asociaciones vecinales y colectivos sociales y la protección de las víctimas de violencia de género. Ha destacado también la prevención en los centros educativos, en tiempos en los que la desinformación y el odio llenan las redes sociales. Profesor de formación, ha asegurado conocer bien su importancia.

Ha afirmado que, "frente a la ola de autoritarismo a nivel mundial", los agentes tienen la tarea de asegurar que se cumplen los derechos y libertades recogidos en la Constitución. Ha añadido que "España lleva medio siglo de progreso y avances como nunca antes en la historia".