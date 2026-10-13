Imagen del atasco de este martes en la A-7 de Málaga. DGT

Atascazo en la A-7 de Málaga: un camión averiado provoca importantes retenciones en Torremolinos

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LO ESENCIAL Las claves Un camión averiado en el kilómetro 1.002 de la AP-7 ocupa parte del carril derecho a la altura de Torremolinos. El incidente provoca retenciones de hasta seis kilómetros desde la MA-20 y cuatro kilómetros desde el túnel de Churriana. Los trabajos para retirar el vehículo afectado se han prolongado durante más de una hora. La Guardia Civil se ha desplazado a la zona para gestionar la circulación en un tramo habitualmente concurrido de la A-7.

Un camión averiado está provocando importantes retenciones en la A-7, en sentido Cádiz y Fuengirola, a la altura de Torremolinos, en una incidencia que afecta a la circulación desde primera hora de la mañana.

El vehículo ocupa parte del carril derecho de la vía principal, a la altura de la salida de Arroyo de la Miel, en el punto kilométrico 1.002 de la AP-7, según los datos facilitados desde la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la incidencia.

Los trabajos para retirarlo se prolongaban desde hacía más de una hora.

Las colas alcanzaban aproximadamente los seis kilómetros desde la MA-20 y los cuatro kilómetros desde el túnel de Churriana. La Guardia Civil se encontraba en el lugar.

La avería se suma a las complicaciones ya habituales en este tramo de la Costa del Sol, una vía de gran intensidad de tráfico en los desplazamientos hacia Fuengirola y otros municipios del litoral.