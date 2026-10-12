¿Se mata ahora más en Málaga que antes?: 2025 cerró en la provincia con 26 asesinatos, la peor cifra desde 2015

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LO ESENCIAL Las claves Málaga cerró 2025 con 26 homicidios y asesinatos consumados, convirtiéndose en la cifra más alta registrada en la provincia desde 2015. Los intentos de homicidio registraron el aumento más destacado, pasando de una media anual de 40 casos entre 2016 y 2019 a superar los 60 entre 2022 y 2025. Málaga capital concentró más de la mitad de las tentativas de homicidio de toda la provincia en 2025, sumando 31 de los 59 casos registrados. En los primeros seis meses de 2026 se contaron 9 crímenes consumados, a los que se sumaron al menos 10 muertes violentas más durante los meses de verano.

Con la oleada de violencia en Málaga de los últimos meses, son muchos los que se preguntan la siguiente cuestión: ¿Se mata más ahora en Málaga que en el pasado? Los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recogen los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad desde 2015, ayudan a responder esta pregunta y apuntan a que sí. La provincia cerró 2025 con 26 homicidios dolosos y asesinatos consumados, la cifra más alta de toda la serie de datos que se recoge en los informes consultados.

El año anterior tampoco fue tranquilo. En 2024 se contabilizaron 22 crímenes consumados y 64 en grado de tentativa. Sumados, son 86 ataques contra la vida de una persona en 12 meses, el registro más elevado desde que hay datos. 2025 se quedó a uno, con 85.

Si se suman los crímenes consumados y los intentos, la provincia registró 49 ataques contra la vida de una persona en 2017. La cifra se repitió en 2019 y en 2020. En 2024 fueron 86, casi el doble.

Asesinatos en Málaga 2016-2025 Homicidios dolosos y asesinatos en la provincia de Málaga Hechos consumados y en grado de tentativa por año, 2016-2025 Consumados En grado de tentativa Fuente: Portal Estadístico de Criminalidad, Ministerio del Interior. No se incluye 2026 al estar disponible solo el primer semestre (9 consumados y 24 tentativas).

Una serie en dientes de sierra

La evolución de los crímenes consumados no dibuja una línea recta. En 2015 hubo 17 homicidios y asesinatos en la provincia, 4 de ellos acumulados en Mijas. Al año siguiente fueron 19, 8 de ellos en Málaga capital.

En 2017 la cifra se hundió hasta los 9 y volvió a dispararse en 2018, con 21, y en 2019, con 25. Ese récord duró 6 años.

2020, el año de la pandemia y los confinamientos, marcó el mínimo de la serie con 7 crímenes consumados. Desde entonces la tendencia ha sido ascendente: 15 en 2021, 18 en 2022, 15 en 2023, 22 en 2024 y 26 en 2025.

Con cifras tan pequeñas, un solo suceso con varias víctimas basta para mover la estadística de un año. Las medias permiten ver la tendencia con más claridad. Entre 2016 y 2019 la provincia registró una media de 18,5 crímenes consumados al año. Entre 2022 y 2025 la media sube a 20,2.

Las tentativas, el dato que más crece

El salto más llamativo está en los intentos de acabar con la vida de alguien. Entre 2016 y 2019, la provincia registraba una media de unos 40 homicidios y asesinatos en grado de tentativa al año. Entre 2022 y 2025, esa media superó los 60, un 52% más.

Desde 2022, ningún año ha bajado de 56 tentativas. El máximo de la serie llegó en 2024, con 64.

Málaga capital concentra más de la mitad de los intentos

El peso de la capital, donde hace menos de un mes se reforzaba el Plan Costa del Sol para luchar contra el crimen organizado, en esta estadística no ha dejado de crecer. En 2018 se produjeron allí 16 de las 50 tentativas de la provincia. En 2025 fueron 31 de 59, más de la mitad.

Entre medias, la capital registró 10 tentativas en 2019, 12 en 2020, 13 en 2021, 25 en 2022, 18 en 2023 y 28 en 2024.

En crímenes consumados, el peor año para la capital fue 2022, con 10 de los 18 de toda la provincia. En 2025 sumó 7, por delante de Marbella y Fuengirola, con 3 cada una, o Mijas, con 2. En 2024 fueron 6 en la capital, 4 en Fuengirola y 2 en Estepona.

La Costa del Sol occidental aparece una y otra vez en la estadística con las localidades destacadas por su cantidad de asesinatos o tentativas. Fuengirola registró 11 tentativas en 2018 y 12 en 2020, tantas como la capital ese año. Marbella llegó a 13 en 2022, año en el que Estepona sumó 6 y un crimen consumado. Torremolinos contabilizó 2 asesinatos en 2023 y 6 tentativas en 2024.

2026: 9 crímenes en 6 meses y un verano negro

El balance de Interior del primer semestre de 2026 recoge 9 homicidios y asesinatos consumados y 24 tentativas en la provincia. Málaga capital acumula 4 de los crímenes y 9 de los intentos.

El resto de los consumados se reparten entre Alhaurín el Grande, Cártama, Fuengirola y Torremolinos, con 1 cada uno. En tentativas figuran Torremolinos y Marbella, con 2, y Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Rincón de la Victoria y Ronda, con 1.

El verano cambió el ritmo. Entre el 1 de julio y el 24 de agosto, según pudo recoger este periódico a través de las noticias recogidas por la prensa, al menos diez personas murieron de forma violenta a manos de otras en la provincia. Si esa cifra se suma a la del primer semestre, 2026 rondaría ya los 19 crímenes a cierre de agosto.

Ese total igualaría el de 2016 y superaría el de 6 de los 11 años completos de la serie. Interior confirmará o corregirá la cifra cuando publique el balance del tercer trimestre. Entre las víctimas, desgraciadamente, muchos nombres apagados por la violencia de género, como Cristina en Rincón de la Victoria, Mari y su hija Patricia en Mijas, María en Antequera y Melinda en Benahavís. Agosto sumó otras 5 muertes violentas en San Pedro de Alcántara, Mijas, Málaga capital, Estepona y Marbella.