Canal Málaga estrena temporada con 22 horas diarias de producción propia

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Las claves Generado con IA Canal Málaga RTV estrena la temporada 2026-2027 con 22 horas diarias de producción propia, la mayor oferta de su historia. Entre las novedades destaca ‘Málaga en juego’, un programa deportivo dedicado al Málaga CF, Unicaja y deportes locales, presentado por Pedro Jiménez. El canal lanza también ‘Málaga, ruta de sabores’ sobre gastronomía local, y ‘Líderes 360’, centrado en la actualidad empresarial y el emprendimiento. La programación incorpora nuevos espacios de radio como ‘Geopolítica 2.0’ y ‘Crimen y novela negra’, accesibles también en plataformas digitales y apps.

Canal Málaga RTV estrena su temporada 2026-2027 consolidando la mayor oferta de su historia en cuanto a producción propia. La televisión pública malagueña dedicará 22 de sus 24 horas de emisión diaria a programas producidos desde y para Málaga y los malagueños. Espacios de actualidad y la cobertura de eventos especiales, con un crecimiento constante, continúan siendo las piedras angulares de unas parrillas que tanto en radio como en televisión presentan numerosas novedades este año.

Entre los estrenos televisivos, que han sido presentados este lunes en un acto en la Caja Blanca, destaca ‘Málaga en juego’, los lunes a las 22.00 horas. Un programa de análisis, tertulia y entrevistas en torno a la actualidad del Málaga CF, el Unicaja de baloncesto y también con atención preferente al deporte base, a deportes minoritarios y eventos deportivos que se desarrollen en la ciudad. El espacio estará conducido por Pedro Jiménez y contará con la voz de los principales especialistas de Málaga en materia deportiva.

De manera coincidente con la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica, Canal Málaga estrena también ‘Málaga, ruta de sabores’, un espacio que recorrerá los diferentes distritos de la ciudad para mostrar a los televidentes lo mejor de su gastronomía, sus principales locales de restauración y los productos malagueños más destacados. De su lado, ‘Líderes 360’ abordará la actualidad empresarial de la provincia, con especial foco en los emprendedores.

Por otra parte, Ángel Idígoras vuelve a sumarse al elenco de colaboradores de Canal Málaga con ‘Málaga a lápiz’, programa que explicará gracias a su genial trazo la historia y la cultura de la ciudad. En esta temporada, y en los meses previos a la celebración de la Feria, el mundo taurino también estará representado en la programación de la televisión pública con ‘Málaga al natural’, conducido por Juan Romera.

Canal Málaga consolida también el mayor número de horas de directos de radio dedicados a la actualidad malagueña. Informativos, tertulias y programas de muy diversa temática completan una parrilla radiofónica a la que este año se suman ‘Geopolítica 2.0’ y ‘Crimen y novela negra’.

Además de su emisión en TDT y el 97.4 del dial, toda la programación de Canal Málaga RTV puede seguirse a través de su plataforma digital (www.canalmalaga.es) y de las app disponibles para dispositivos móviles y televisiones inteligentes.