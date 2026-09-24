Málaga enciende la chispa del talento: Nace Look Here, una escuela de alto rendimiento para entrenar la creatividad

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Las claves Generado con IA Nace en Málaga Look Here, una escuela de alto rendimiento creativo impulsada por la agencia El Cuartel, con el objetivo de entrenar la creatividad en cualquier disciplina. La escuela apuesta por una formación disruptiva y multidisciplinar, conectando el talento con la realidad del mercado mediante estrategia, tecnología y narrativas eficaces. El estreno será con 'The Creative Rush Vol. 1', un hackatón formativo de 48 horas donde 40 participantes trabajarán en equipos multidisciplinares sobre un reto real. Look Here planea expandirse a otras ciudades y ofrecer formaciones 'in company' y masterclasses especializadas, contando con el apoyo de reconocidas marcas y profesionales del sector.

La creatividad no es magia, pero se puede provocar. Bajo esta premisa desembarca en Málaga Look Here, una nueva escuela de alto rendimiento creativo diseñada para transformar la manera en que profesionales, jóvenes (y no tan jóvenes) talentos y marcas afrontan los retos del sector.

Impulsada por la agencia creativa El Cuartel, la iniciativa nace con la vocación de traspasar las fronteras metodológicas habituales y proyectarse desde Málaga a nivel nacional e internacional.

El punto de partida de este proyecto se sitúa en el éxito obtenido durante el 20.º aniversario de la agencia en el centro cultural La Térmica el pasado 2024. Aquella celebración convirtió una fecha señalada en una oda a la creatividad con una exposición y actividades que atrajeron a más de 15.000 personas y generaron un importante impacto mediático.

Tras la gran acogida del público y del sector, el equipo decidió dar continuidad a esa filosofía convirtiéndola en una plataforma formativa permanente.

Un manifiesto para todas las mentes

A diferencia de la formación académica tradicional, Look Here se define como un espacio disruptivo y multidisciplinar. Como recoge su propio manifiesto, la entidad defiende que la capacidad creativa está presente en "cualquier disciplina" —sea artística o no— y que, lejos de ser un don inalcanzable, "se entrena y se ejercita".

"La creatividad sucede. Aunque no quieras. En las grandes ideas y en las pequeñas. Está presente en cada disciplina. Es valiosa y da valor. Se entrena, se enciende y te lleva a lo más alto si sabes cómo", destaca el manifiesto de la escuela.

El cuerpo docente de la institución está integrado por profesionales en activo del sector. El equipo lo conforman Javier Maldonado, CEO de RK People Group; Alfonso Pérez, director general y CEO de El Cuartel; Luis Ortiz, director creativo; Beatriz Torres, supervisora creativa; Juanka Campos, supervisor creativo y Zoe Muñoz, head of social media.

El objetivo central de sus programas es conectar el talento directamente con la realidad del mercado, combinando estrategia, tecnología y narrativas eficaces.

"El objetivo principal es explotar al máximo lo que tenemos aquí, y no es una escuela que vaya dirigida solo a diseñadores o publicitarios: va dirigida a cualquier persona que tenga que utilizar la creatividad, o sea, a todos", ha expresado Alfonso Pérez en la presentación.

48 horas al límite: The Creative Rush Vol. 1

El estreno práctico de la escuela tendrá lugar con la celebración de The Creative Rush Vol. 1, un hackatón —un encuentro creativo e intensivo donde perfiles multidisciplinares diseñan soluciones en tiempo récord— formativo y competitivo de 48 horas de duración. El evento se desarrollará en un escenario singular: el teatro La Cochera Cabaret, gracias al interés y la colaboración del actor y gestor cultural Salva Reina.

Durante dos jornadas intensivas (de 9:00 h a 20:00 h), los 40 participantes seleccionados trabajarán en equipos multidisciplinares bajo una dinámica de máxima exigencia. Los participantes trabajarán sobre un reto real que se desvelará al comienzo del hackatón, recorriendo un proceso inspirado en el trabajo creativo profesional que combinará estrategia, concepto, pensamiento creativo, inteligencia artificial y medios.

Día 1: Sesiones orientadas a la investigación estratégica, la identificación de insights y el desarrollo del concepto creativo.

Sesiones orientadas a la investigación estratégica, la identificación de insights y el desarrollo del concepto creativo. Día 2: Trabajo con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), planteamiento de la difusión, bocetado de piezas y preparación de la presentación final.

"Queríamos empezar con algo muy rompedor. Al principio se apuntaba la gente más joven o estudiantes de publicidad, pero ya están cambiando las cosas: hay técnicos de marketing y profesionales de sectores que ni os imagináis", ha declarado Pérez.

El broche final del hackatón será la defensa de las propuestas ante un jurado profesional. Cada grupo dispondrá de siete minutos para exponer su proyecto a través de un deck de entre 10 y 15 diapositivas que abarque desde el concepto inicial hasta las piezas de activación.

Evolución del proyecto y respaldo empresarial

"No queremos que sea una escuela al uso. Lo fácil sería subirnos allí a hablar de nuestro trabajo, pero queremos darle un plus, un matiz y un storytelling que haga que te enamores de la disciplina", ha indicado Luis Ortiz.

Por su parte, Javier Maldonado Díaz-Ángel, CEO de RK People Group, ha destacado: “LOOK HERE surge en Málaga con la ambición de convertirse en un referente nacional en creatividad. Queremos crecer desde aquí y llevar este modelo a nuevos territorios, perfiles y sectores”.

Aunque Look Here® echa a andar en la capital de la Costa del Sol, los organizadores ya planifican su expansión a otras ciudades y la puesta en marcha de nuevos formatos. La idea es que se vayan celebrando diferentes ediciones de The Creative Rush en nuevas localizaciones. Además, harán formaciones in company, programas a medida diseñados para que empresas y marcas optimicen la cultura creativa de sus equipos de trabajo y masterclasses, sesiones magistrales especializadas impartidas por profesionales de referencia nacional e internacional.

El proyecto y THE CREATIVE RUSH cuentan además con el apoyo de Fermento, O Mamma Mia, Cervezas Victoria, Clesseys, La Vieja Fábrica, Puerto de Indias, La Carloteña, Squirrel y Pasedeprensa, marcas y colaboradores que han querido sumarse al proyecto desde su nacimiento.

Sobre El Cuartel

El Cuartel, con más de 20 años de trayectoria, forma parte de RK People Group, grupo que se consolida como uno de los independientes más fuertes de España, con 3 sedes: Madrid, Málaga y Barcelona, y un equipo de talento multidisciplinar de más de 100 profesionales. El Cuartel trabaja para marcas como Unicaja, Puerto de Indias, Me by Meliá, Vodafone Innovation Hub, La Vieja Fábrica, Mayoral, EY y La Carloteña. RK People Group y El Cuartel cuentan con más de 80 premios en los principales festivales nacionales e internacionales como Eficacia, Epica Awards, Laus, Best Awards y Agripina, entre otros. El Cuartel fue reconocida en 2026 como mejor agencia de Andalucía por los premios Agripina.