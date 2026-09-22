El motivo del estruendo militar en los cielos de Málaga esta semana: cazas F-18 lideran el operativo 'Eagle Eye'

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Las claves Generado con IA El ejercicio militar 'Eagle Eye 26-03' se desarrolla esta semana en Málaga para mejorar el control y la protección aérea en el sur de España. Seis cazas F-18 del Ala 15, desplazados desde Zaragoza, lideran las misiones de Alerta de Reacción Rápida desde la base aérea de Málaga. La Unidad de Defensa Antiaérea II-73 y la fragata 'Méndez Núñez' colaboran en el operativo, ofreciendo protección terrestre y marítima en la zona del mar de Alborán. El Estado Mayor de la Defensa destaca que estas maniobras buscan reforzar la preparación y la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas nacionales.

Durante este lunes y martes, numerosos vecinos de Málaga han vuelto la mirada al cielo extrañados por el intenso estruendo del tráfico aéreo. El motivo de esta actividad es el desarrollo del ejercicio conjunto «Eagle Eye 26-03», una maniobra de las Fuerzas Armadas orientada a optimizar el control, la protección y el poder disuasorio en el ámbito sur del territorio nacional.

La Base Aérea de la capital de la Costa del Sol es el epicentro logístico para estas maniobras, que transcurrirán hasta el viernes e involucrarán al mar de Alborán.

Para encabezar la vertiente aérea del operativo, media docena de aviones F-18 del Ala 15 —desplazados temporalmente desde su sede fija en Zaragoza— operan ya desde las instalaciones malagueñas.

Su principal labor consiste en ejecutar misiones de Alerta de Reacción Rápida (QRA), un protocolo operativo diseñado para que los cazas despeguen e intercepten cualquier objeto no identificado en menos de un cuarto de hora. Estas tareas permiten compaginar la custodia activa de los cielos españoles con la instrucción del personal adscrito a la policía del aire.

La vertiente terrestre del dispositivo corre a cargo de la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) II-73, bautizada como «Carthago». Este contingente —encabezado por el Grupo de Artillería Antiaérea II/73 con base en Cartagena (Murcia) y encuadrado en el Mando de Artillería Antiaérea— se ha instalado en las inmediaciones de la Base Aérea y la zona portuaria de Málaga para aportar un escudo de protección y seguimiento desde la franja costera.

En el ámbito marítimo, la Armada participa con la fragata «Méndez Núñez» (F-104), que patrulla el mar de Alborán. Gracias a sus radares avanzados y su dotación de misiles de largo alcance, el buque aporta una capa adicional de detección y neutralización de amenazas a gran distancia. De este modo, sus capacidades tecnológicas quedan vinculadas de forma directa tanto a la red radar terrestre como a los medios del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra durante los cinco días de adiestramiento.

Tal como ha informado el Estado Mayor de la Defensa, este despliegue programado busca consolidar la preparación de las unidades y elevar la eficacia de respuesta operacional del estamento militar en el territorio español.