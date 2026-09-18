Más violaciones en Málaga: la provincia registra 85 casos en los primeros seis meses del año

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Las claves Generado con IA Las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 18,1% en Málaga durante el primer semestre de 2026, alcanzando 85 casos frente a los 72 del año anterior. El incremento de violaciones contrasta con un descenso general de la criminalidad en la provincia, donde las infracciones penales bajaron un 1,9%. Málaga capital, Torremolinos y Vélez-Málaga registraron los mayores aumentos en agresiones sexuales con penetración, con subidas del 28%, 50% y 75% respectivamente. Mientras descienden delitos como robos en domicilios y homicidios, crecen las sustracciones de vehículos (6,7%) y las estafas informáticas (1%).

Las violaciones o agresiones sexuales con penetración aumentaron un 18,1% en la provincia de Málaga durante el primer semestre de 2026, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior.

Entre enero y junio se registraron 85 casos, frente a los 72 contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

El incremento se produce en un contexto de descenso general de la criminalidad. La provincia acumuló 48.859 infracciones penales hasta junio, un 1,9% menos que en los seis primeros meses de 2025. La criminalidad convencional bajó un 2,3%, mientras que la cibercriminalidad apenas varió, con una caída del 0,2%.

La evolución de los delitos contra la libertad sexual se mueve, por tanto, en sentido contrario al balance global. El conjunto de estas infracciones pasó de 384 a 400 casos, un aumento del 4,2%. Dentro de ese grupo, las agresiones sexuales con penetración presentan un repunte más acusado, con 13 casos más que un año antes.

El aumento provincial también se refleja en algunos de los principales municipios malagueños, aunque con una evolución desigual.

En Málaga capital, las agresiones sexuales con penetración pasaron de 25 a 32 casos, un 28% más. En Torremolinos, estos delitos aumentaron de seis a nueve casos, un 50% más; en Vélez-Málaga, pasaron de cuatro a siete, con una subida del 75%.

También se observan incrementos en Nerja (de uno a tres) y Ronda, donde se pasó de cero a un caso.

Descenso en la provincia

El aumento de las agresiones sexuales se produce, además, en un escenario general de descenso de la criminalidad en la provincia. Entre enero y junio se contabilizaron 48.859 infracciones penales, frente a las 49.807 del mismo período de 2025, lo que supone una reducción del 1,9%. La criminalidad convencional cayó un 2,3%, hasta los 39.068 delitos, mientras que la ciberdelincuencia apenas varió, con 9.791 infracciones frente a las 9.815 del año anterior.

Entre los descensos más destacados figuran los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que se redujeron un 18,9%. Dentro de esta categoría, los robos en viviendas bajaron un 19,2%. También descendieron los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que pasaron de 14 a nueve casos, un 35,7% menos.

La evolución fue distinta en el caso de los delitos relacionados con los vehículos. Las sustracciones aumentaron un 6,7%, hasta alcanzar los 966 casos, frente a los 905 registrados entre enero y junio de 2025. El balance también recoge un ligero incremento de las estafas informáticas, que pasaron de 8.421 a 8.508, un 1% más.

Los hurtos y los robos no son, en cualquier caso, los únicos indicadores que explican la evolución de la criminalidad provincial. El balance refleja un comportamiento desigual según la tipología delictiva: mientras se reducen varios delitos contra el patrimonio y los homicidios consumados, aumentan las agresiones sexuales con penetración, las sustracciones de vehículos y, en menor medida, las estafas cometidas por medios informáticos.

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al primer semestre de 2026, muestra una evolución desigual entre los grandes municipios de Málaga.

Málaga capital

Contabilizó 17.829 infracciones penales entre enero y junio, frente a las 18.011 del mismo periodo de 2025. El descenso es del 1%. La criminalidad convencional bajó un 1,2% y la cibercriminalidad permaneció prácticamente estable, con una reducción del 0,2%.

La ciudad registró, no obstante, un aumento del 28% en las agresiones sexuales con penetración, que pasaron de 25 a 32 casos, y del 24,1% en las sustracciones de vehículos, de 349 a 433. En sentido contrario, los robos con violencia e intimidación bajaron un 16,2%, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones un 33,5%, y los hurtos un 7,4%.

Alhaurín el Grande

Es el municipio donde más crece el total de infracciones en términos porcentuales: pasa de 479 a 598 casos, un 24,8% más. Esta variación se concentra en la criminalidad convencional, que sube un 41,3%, mientras la cibercriminalidad cae un 28,3%. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones aumentan un 65,2%, los hurtos un 37,9% y las sustracciones de vehículos un 66,7%.

Cártama

Las infracciones penales aumentan un 19,7%, hasta 633. La criminalidad convencional sube un 9,4%, pero el mayor salto se produce en la cibercriminalidad, que crece un 69,2%. Las estafas informáticas pasan de 85 a 122 casos, un 43,5% más, mientras que los denominados otros ciberdelitos se multiplican, de 6 a 32.

Nerja

El total aumenta un 12,2%, hasta 688 infracciones. La criminalidad convencional crece un 16%, con una subida de los delitos contra la libertad sexual del 250%, de 2 a 7 casos. Las agresiones sexuales con penetración pasan de uno a tres casos. También suben los hurtos, un 31,6%, y los robos con fuerza en domicilios, un 15%.

Vélez-Málaga

Registra 2.438 infracciones, frente a 2.273 un año antes, un 7,3% más. El municipio suma aumentos en la criminalidad convencional —6,8%— y en la cibercriminalidad —8,7%—. Las agresiones sexuales con penetración crecen un 75%, los robos con violencia e intimidación un 11,1%, los hurtos un 9,3% y las sustracciones de vehículos un 15,6%.

Torremolinos

Las infracciones bajan un 5,4%, hasta 2.483. Sin embargo, los delitos contra la libertad sexual aumentan un 38,1% y las agresiones sexuales con penetración un 50%, de seis a nueve casos. Los robos con fuerza en domicilios suben un 11,4%, aunque la cibercriminalidad se reduce un 25,2%.

Ronda

Mantiene el mismo número total de infracciones: 666 casos en ambos semestres. La criminalidad convencional crece un 0,8% y la cibercriminalidad baja un 2,3%. Entre los cambios internos, las agresiones sexuales con penetración pasan de cero a un caso y los robos con fuerza en domicilios aumentan un 44,4%, de nueve a 13.

Estepona

Presenta uno de los mayores descensos: un 11,8% menos, hasta 2.475 infracciones. La criminalidad convencional cae un 14,7%, los hurtos un 14,1% y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones un 21,6%. En cambio, los robos con violencia e intimidación suben un 66,7% y las estafas informáticas un 7%.

Fuengirola

Las infracciones bajan un 7,8%, hasta 2.868. Los hurtos descienden un 13%, las sustracciones de vehículos un 27,4% y la cibercriminalidad un 10,8%. Como contrapartida, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones aumentan un 39,2% y el tráfico de drogas un 13,8%.

Marbella

Registra 6.149 infracciones, un 4,8% menos. Los robos con fuerza en domicilios bajan un 29,2% y los robos en viviendas un 43,2%. También descienden los hurtos y las sustracciones de vehículos. En cambio, suben los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria un 25,9%, el tráfico de drogas un 32,4% y las estafas informáticas un 3,5%.

Mijas

Reduce sus infracciones un 2,5%, hasta 2.580. Los robos con fuerza en domicilios bajan un 24,1%, pero aumentan los robos con violencia e intimidación un 40%, las sustracciones de vehículos un 35,2% y la cibercriminalidad un 13%.

Antequera

El total de infracciones baja un 5%, hasta 793. Los robos con violencia e intimidación caen un 78,6% y la cibercriminalidad un 14,3%, aunque los hurtos aumentan un 25,5% y las sustracciones de vehículos se triplican, de dos a seis casos.

Alhaurín de la Torre

Registra un descenso del 5,8%, con 762 infracciones. Bajan los delitos contra la libertad sexual, los robos con fuerza y el tráfico de drogas, pero suben los hurtos un 11,4%, las sustracciones de vehículos un 28,6% y las estafas informáticas un 1,3%.

Coín

El total cae un 3,2%, hasta 487 casos. Los hurtos bajan un 26,2%, pero los robos con fuerza en domicilios aumentan un 27,6% y las sustracciones de vehículos un 233,3%, al pasar de tres a diez.

Rincón de la Victoria

Reduce las infracciones un 4,2%, hasta 863. El descenso se debe principalmente al resto de criminalidad convencional, que cae un 21,6%, y a los robos en domicilios, que bajan un 16,7%. Sin embargo, los robos con violencia e intimidación suben un 116,7%.

Torrox

La variación es mínima: 454 infracciones frente a 452, un 0,4% más. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones bajan un 53,6%, mientras los hurtos suben un 23,1%.