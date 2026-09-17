CCOO alerta de que los desplazamientos para ir a trabajar llegan a costar hasta 650 euros al mes en Málaga

Presentación del Informe de movilidad al trabajo en la provincia de Málaga. CCOO

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Las claves Generado con IA CCOO denuncia que los desplazamientos laborales en Málaga pueden costar hasta 650 euros mensuales, absorbiendo el 15% del salario de los trabajadores. El 82% del empleo se concentra en Málaga capital y la Costa del Sol, obligando a miles de personas a largos y costosos desplazamientos diarios. Durante los primeros siete meses del año, se registraron 2.309 accidentes 'in itinere' en Málaga, uno de cada cuatro de toda Andalucía. El sindicato reclama acuerdos en los convenios para compensar costes de movilidad y pide a las administraciones impulsar el transporte colectivo y la movilidad sostenible.

El sindicato CCOO en Málaga ha dado a conocer este jueves un informe propio en el que se concluye que los desplazamientos hasta los centros de trabajo pueden absorber el 15% del salario de los trabajadores, mientras que el tiempo dedicado a llegar al empleo equivale a una media del 15% de la jornada laboral, unos cuarenta minutos diarios.

Así lo ha explicado el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, quien ha resumido la situación con una frase: "Ir a trabajar en nuestra provincia cuesta dinero, cuesta tiempo y cuesta seguridad".

El dirigente sindical también ha advertido de que estos desplazamientos "pueden llegar a restar una parte significativa de los ingresos de la clase trabajadora".

La organización sindical sostiene que el problema está especialmente relacionado con la concentración territorial del empleo y con el encarecimiento de la vivienda.

Según sus datos, el 82% de los puestos de trabajo de la provincia se concentra en Málaga capital y la Costa del Sol, lo que obliga a miles de personas a desplazarse diariamente desde otros municipios.

CCOO sitúa en 314.441 personas —el 42,5% de la población asalariada malagueña— el colectivo que percibe una renta media del trabajo de 620 euros mensuales, según el informe presentado. Frente a estos ingresos, el sindicato calcula que los costes de transporte oscilan entre los 200 euros desde municipios como Torremolinos y los 650 euros desde localidades como Antequera o Marbella.

"Cuando aceptar un empleo supone unos ingresos por renta del trabajo de una media de 620 euros, hay que pensárselo", ha señalado Cubillo durante la rueda de prensa.

La organización considera que la distancia entre el lugar de residencia y el centro de trabajo se ha convertido en un factor determinante para la economía de muchas familias. A su juicio, el encarecimiento de la vivienda en las zonas con mayor concentración de empleo está obligando a numerosos trabajadores a vivir más lejos y asumir desplazamientos cada vez más costosos.

Más de 2.300 accidentes in itinere

El sindicato también ha puesto el foco en la seguridad vial y en los accidentes sufridos durante el trayecto entre el domicilio y el puesto de trabajo. Según los datos aportados por CCOO, durante los primeros siete meses del año se registraron en Málaga 2.309 accidentes ‘in itinere’.

La organización sindical asegura que esta cifra representa uno de cada cuatro accidentes de este tipo registrados en Andalucía.

Para CCOO, el dato evidencia que la movilidad laboral no puede abordarse únicamente como una cuestión de tráfico o de transporte, sino también como un problema de salud laboral y de derechos de los trabajadores.

Ante esta situación, CCOO ha reclamado la negociación de complementos específicos en los convenios colectivos que permitan compensar los costes de movilidad de las plantillas. También ha exigido la implantación efectiva de medidas en la mesa técnica de diálogo social.

El sindicato ha recordado que la legislación establece el 5 de diciembre de 2026 como fecha límite para que las empresas de más de 200 trabajadores pacten planes de movilidad con la representación legal de sus plantillas.

Estos planes deben abordar los desplazamientos de los trabajadores y favorecer alternativas de transporte más sostenibles, especialmente en los centros de trabajo situados en áreas con una elevada concentración de empleo y dificultades de acceso mediante transporte público.

La secretaria de Política Social y Medioambiente de CCOO de Málaga, Trinidad Salcedo, ha vinculado directamente la movilidad con el acceso a la vivienda y ha afirmado que “Málaga se ha convertido en una ciudad muy exclusiva, pero muy excluyente”.

El sindicato también ha reclamado a las Administraciones públicas que ejerzan sus competencias en materia de vertebración territorial y movilidad sostenible intermodal.

"Málaga necesita un impulso al tráfico colectivo, a la movilidad colectiva, y ese impulso tiene que venir de cada uno con sus competencias", ha sostenido Cubillo.