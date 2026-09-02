Verano negro en la provincia de Málaga: 10 muertes violentas en apenas tres meses

Las claves

Las claves Generado con IA La provincia de Málaga ha registrado 10 muertes violentas en apenas tres meses, con un patrón de incremento de violencia durante el verano. La mayoría de los crímenes están relacionados con violencia de género y conflictos domésticos, destacando varios asesinatos de mujeres y familiares cercanos. El caso más antiguo resuelto es el de Francisco José Agüera, desaparecido hace seis años, cuyo presunto asesino confesó el crimen este verano. Otras muertes incluyen homicidios entre compañeros de piso y un posible ajuste de cuentas en Marbella, con varios sospechosos detenidos y algunos casos aún sin resolver.

Málaga ha vivido un verano verdaderamente negro con una decena de muertes violentas repartidas por toda la provincia de Málaga.

La escalada de violencia durante el verano, remarcan los expertos criminólogos, se repite año tras año con un mismo patrón.

Julio y agosto son los meses en los que más mujeres son asesinadas en el ámbito de la violencia machista, por ejemplo, por la llegada de las vacaciones, motivo por el que las familias tienen más tiempo libre: los niños no están en el colegio y los adultos no pasan horas en sus respectivos puestos laborales, lo que facilita que se produzcan conflictos.

En apenas tres meses diez personas han perdido la vida a manos de otras personas y se ha resuelto el crimen de una onceava que llevaba seis años sin respuestas, el del vecino de Coín cuyos restos aparecieron descuartizados en diferentes puntos de Alhaurín de la Torre: Francisco José Agüera.

Tras una ardua investigación de la Guardia Civil, su presunto asesino ha confesado este verano que era el responsable de su desaparición y muerte.

Rincón de la Victoria

El primer golpe en este oscuro listado de muertes violentas en Málaga llegó el 1 de julio. El cuerpo de Cristina, de 35 años y vecina del barrio malagueño de Ciudad Jardín, aparecía en un pozo de Rincón de la Victoria, oculto entre la maleza, y con evidentes signos de violencia. Llevaba desaparecida desde el 31 de marzo.

La Policía Nacional y la Guardia Civil confirmaron que se trata de un crimen machista. Su expareja, de 49 años, confesó haberla apuñalado con un cuchillo y un machete y haberla ahogado en una alberca.

La muerte se produjo el 4 de mayo, y el cadáver fue trasladado al pozo diez días después, aprovechando la nocturnidad y el conocimiento del terreno por parte del autor confeso de su muerte y sus cómplices.

Las Lagunas de Mijas

Apenas una semana más tarde, en la madrugada del 8 de julio, Mari, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, eran halladas sin vida en su vivienda de Las Lagunas de Mijas, cosidas a puñaladas, después de que se declarara un incendio en la casa.

Los cadáveres aparecieron rociados con un líquido inflamable y fue el novio de Patricia quien encontró el descorazonador escenario al acudir a buscarla, preocupado porque no contestaba a sus mensajes.

La Guardia Civil detuvo al día siguiente, el 9 de julio, a la pareja de Mari, J.A., en el barrio malagueño de Finca La Palma. En el registro de la casa los agentes localizaron un cuchillo de grandes dimensiones, combustible y ropa con marcas de sangre. Según la investigación, el detenido habría provocado las llamas para ocultar el doble crimen.

Al sospechoso se le atribuyen dos delitos de asesinato y otros dos de robo con violencia en el ámbito de la violencia de género, motivo por el que se encuentra en prisión.

Antequera

La madrugada del 20 de julio, menos de 24 horas después de que Málaga celebrara la victoria de España en la final del Mundial, María aparecía muerta a puñaladas en su vivienda de Antequera. Cumplía 30 años el pasado mes de agosto.

Su expareja, y padre de sus hijos, la engañó, presuntamente, para que le dejara subir a su casa y aprovechó ese momento para acabar con su vida. Poco después se quitó la vida desde la muralla de la Alcazaba de Antequera.

Ambos figuraban en el sistema VioGén desde 2023, cuando ella lo denunció por malos tratos. La denuncia llegó, cuentan sus allegados, después de que él la amenazara de muerte encañonándola con un arma de fuego.

Era cazador y tenía licencia de armas, algo que aprovechó, explica la familia, para que las amenazas subieran de nivel y fueran cada vez más oscuras.

Benahavís

El 21 de julio, la violencia se trasladó a una urbanización de lujo de Benahavís. Melinda, una mujer de 45 años y origen húngaro fue localizada sin vida tras ser asesinada con dos cortes en el cuello y signos de un forcejeo.

Aunque de inicio se descartó que fuera un caso de violencia de género, finalmente la investigación determinó que una expareja de la víctima estaría detrás de su muerte. Diez días después del hallazgo del cadáver, el hombre, de 59 años, era arrestado por la Guardia Civil en un monte de Istán.

El arrestado habría escrito en su diario durante la huida lo que había hecho.

El cuaderno fue hallado por un amigo del investigado, después de que este lo dejara en la entrada de su vivienda, y posteriormente fue entregado a los agentes encargados de la investigación.

El caso pasó a manos de un juzgado de Violencia sobre la Mujer, que lo investiga también un presunto delito contra la libertad sexual.

San Pedro de Alcántara

Pero es que agosto no dio tregua en este goteo de violencia. El primer fin de semana del mes, en San Pedro de Alcántara (Marbella), un hombre de 58 años mató también de una puñalada en el tórax a su pareja, Franyel, una mujer trans de 35 años.

El caso se investiga como homicidio y no como violencia de género, dado que la víctima no había inscrito aún su identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito.

Mijas

Menos de 24 horas después de este suceso se registró un nuevo homicidio. Un joven de 25 años moría en el Hospital Costa del Sol tras ser apuñalado en una vivienda de la urbanización Mijas Golf. Un amigo lo encontró malherido y lo trasladó hasta el centro hospitalario, donde no logró sobrevivir.

El 13 de agosto, otro hombre de 52 años también aparecía muerto y con signos de violencia en un piso del distrito de Bailén-Miraflores, en Málaga capital, donde al parecer también residía con otros hombres.

Tras el hallazgo, explicaron fuentes policiales, uno de sus compañeros, de 32 años, se autoinculpó del homicidio y reconoció que en los días previos había golpeado a la víctima en varias ocasiones. La autopsia atribuyó la muerte de la víctima a varios politraumatismos, coincidiendo con su relato.

Estepona

El 17 de agosto, apenas cuatro días más tarde, otro conflicto entre compañeros de piso acabó en tragedia en Estepona. Un hombre de 37 años, agredido con un arma blanca en el tórax la noche del 17 de agosto, era localizado en estado muy grave y falleció en el hospital dos días después.

Su presunto agresor, de 52 años, ingresó en prisión provisional sin fianza por su presunta relación con la autoría de su muerte.

Marbella

Así, el último crimen del mes de agosto tuvo lugar la madrugada del 24 de agosto, sobre las 02.20 horas. Un hombre de 33 años y origen senegalés fue localizado sin vida en plena calle Pintor Pacheco de Marbella.

Aunque los testigos creían que había sido atropellado, pues el cuerpo se encontraba en mitad de la carretera, el hombre presentaba dos disparos en el abdomen. Varios testigos vieron huir un Seat León en dirección a Estepona. La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas y el autor continúa a la fuga. No han trascendido detenciones.