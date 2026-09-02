Ayuntamientos del PSOE en Málaga fijan concentraciones propias por Ceuta: Álora exige "más agilidad" al Gobierno

Las claves

Las claves Generado con IA Ayuntamientos socialistas de Málaga han organizado concentraciones y actos propios en apoyo a Ceuta, diferenciándose en horarios y formatos respecto a la convocatoria nacional de la FEMP. El Ayuntamiento de Álora ha sido especialmente crítico, exigiendo al Gobierno mayor agilidad y medidas concretas para afrontar la crisis en Ceuta. Municipios como Alcaucín, Almogía y Frigiliana han mostrado su respaldo a Ceuta mediante gestos simbólicos, como izado de banderas y declaraciones institucionales, buscando evitar la confrontación partidista. Algunas localidades, como Alozaina y Casarabonela, han extendido su solidaridad también a Melilla, mientras otras han optado por comunicados oficiales sin actos públicos.

La celebración del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta este 2 de septiembre ha provocado una amplia corriente de solidaridad e iniciativas institucionales en numerosos ayuntamientos del interior de la provincia de Málaga, incluidos los socialistas, con mayor o menos crítica hacia el Gobierno central.

A través de comunicados oficiales, concentraciones a las puertas de las casas consistoriales y el izado de insignias, diversas localidades han querido trasladar un mensaje de apoyo y cercanía al pueblo ceutí ante la grave crisis que vive, la tensión en la frontera y el desbordamiento asistencial que sufre la ciudad, visibilizando los profundos lazos de "unión, convivencia y afecto" que las unen con la ciudad, gobernada por el popular Juan Jesús Vivas.

Sin embargo, la forma de encauzar estos apoyos ha evidenciado matices significativos en los discursos y notables discrepancias respecto al formato y la hora de las convocatorias organizadas a nivel municipal.

Entre las posiciones más contundentes dentro del mapa provincial destaca la del Ayuntamiento de Álora, gobernado por el PSOE, que ha expresado su respaldo "firme e incondicional" a Ceuta exigiendo al Gobierno de España que actúe "con mayor agilidad" e impulse "ya medidas económicas, sociales y políticas" para la ciudad autónoma.

El comunicado del consistorio perote sostiene que la defensa de los derechos humanos debe ser siempre una prioridad que no puede ser una opción, al tiempo que rechaza categóricamente los discursos de odio, la violencia y el uso partidista de la situación. Esta dura postura contrasta con la división vivida en el plano de la movilización local.

En la Plaza Fuente Arriba de Álora se ha convocado una concentración a las 20:00 horas, en línea con los actos previstos ante consistorios de todo el país promovidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Mientras formaciones como Vox y PP han confirmado su asistencia, el PSOE de Álora no ha asegurado su presencia y desde el gabinete de prensa municipal afirman no tener conocimiento al respecto.

Este descuelgue se enmarca en las directrices de la directiva del PSOE a sus representantes locales para que no acudan a las citas de las 20:00 horas, por considerar que la presidenta de la FEMP, liderada por el PP, las ha convocado "de forma unilateral y sin consenso".

Para desmarcarse de ese escenario y evitar coincidir con la convocatoria nacional de la tarde, un nutrido grupo de consistorios ha preferido fijar actos institucionales propios a las 12:00 horas del mediodía a lo largo de toda la geografía española y, por supuesto, malagueña.

En Alcaucín, gobernado por el PSOE, se ha celebrado una concentración a las puertas del consistorio que ha contado con la interpretación del Himno Nacional de España y del himno oficial de Ceuta como símbolo de unión, respeto y solidaridad.

En Almogía, también bajo gobierno socialista, el Ayuntamiento ha expresado su apoyo "firme y absoluto" situando esta causa por encima de la confrontación partidista, al tiempo que ha colocado la bandera de Ceuta en su fachada y ha convocado a sus vecinos bajo el lema "¡Almogía, con Ceuta!".

A estas convocatorias de mediodía se ha sumado también Frigiliana, que citó a sus vecinos a las 12:00 horas a las puertas de la casa consistorial como muestra visible de respaldo a la ciudadanía ceutí.

Desde Arriate, igualmente de gestión socialista, se ha trasladado un mensaje de apoyo y cariño apelando a la unidad sin colores políticos, reclamando una respuesta basada en la legalidad, la seguridad y los derechos humanos, e identificando vínculos afectivos directos al contar con familiares de vecinos residiendo en la ciudad autónoma.

Por su parte, el Ayuntamiento de Campillos ha marcado la diferencia reuniendo a todos los grupos municipales con representación para leer de forma conjunta una declaración institucional consensuada y respaldada por unanimidad.

En este mismo turno de mediodía se han sumado otros municipios con pronunciamientos muy definidos, como Periana, que ha convocado una concentración a las 12:00 horas denunciando que apoyar a Ceuta no debe convertirse en "un instrumento de enfrentamiento" y luciendo la bandera ceutí en su fachada, o Montecorto, que ha invitado a asociaciones y vecinos a reunirse a la misma hora.

En Jubrique, tras concentrarse a las puertas del Ayuntamiento a las 12:00 horas, se ha instado de forma directa a "la colaboración entre todas las administraciones para que los recursos y las soluciones lleguen con urgencia, viniendo de la administración que vengan", agradeciendo además la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, servicios de emergencia y entidades sociales.

Otras corporaciones locales han optado por canalizar su respaldo mediante posicionamientos oficiales e hitos simbólicos en sus dependencias, sin convocar concentraciones ciudadanas en la calle. Consistorios como Alozaina y Casarabonela, ambos dirigidos por el PSOE, han ampliado explícitamente su mensaje de solidaridad tanto a Ceuta como a Melilla.

Alozaina, mediante un comunicado firmado por su alcalde Antonio Pérez Rueda, ha puesto la bandera de ambas ciudades en su balcón y ha hecho un reconocimiento enfático a la Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y profesionales de la seguridad, dedicando unas palabras de afecto a los vecinos del pueblo que sirven en sus filas en el norte de África.

Casarabonela ha adoptado una postura similar pidiendo "altura de miras, diálogo y consenso" a todas las administraciones, exhibiendo también ambas banderas en la fachada de la Casa Consistorial y enviando un saludo cercano a los vecinos moriscos que viven allí.

Asimismo, los ayuntamientos de Fuente de Piedra y Mollina han compartido un texto institucional idéntico remarcando que Ceuta forma parte esencial de España y deseando una pronta vuelta a la normalidad basada en la convivencia.

Por su parte, El Burgo ha difundido un afectuoso mensaje previo a sus fiestas patronales recordando a los descendientes burgueños que se trasladaron a la ciudad autónoma en busca de oportunidades y definiéndola como un ejemplo de fortaleza y dignidad.

Las dinámicas locales han dejado además llamativas particularidades en otros puntos de la provincia. El alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo Khmarti, elegido en las listas del PSOE, ha publicado un mensaje personal en sus redes sociales reivindicando su independencia política con una aclaración en la que afirma no estar afiliado a ningún partido y asegurando que estará apoyando a la ciudad autónoma "a cualquier hora" y sin atender a imposiciones formales.

En Cártama, municipio donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, la cuenta institucional del Ayuntamiento ha guardado silencio y la declaración de apoyo ha sido emitida exclusivamente por la agrupación local del partido, reclamando responsabilidad, más diálogo y el fin de la utilización partidista de la situación.

"Una situación compleja como esta exige unidad, serenidad y altura de miras. Las administraciones deben trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y la convivencia, atender las necesidades de la ciudadanía ceutí y ofrecer respuestas sociales, económicas y políticas eficaces", han escrito los de Jorge Gallardo.

Esta intensa actividad pública contrasta con el mutismo de una treintena de municipios socialistas del interior malagueño. Consistorios como Alfarnatejo, Almáchar, Benamargosa, El Borge, Cuevas Bajas, Faraján, Genalguacil, Humilladero, Iznate, Macharaviaya, Parauta, Pujerra, Salares, Sayalonga, Serrato, Totalán, Villanueva de Algaidas o Villanueva de la Concepción no han emitido comunicados ni convocado actos en sus canales oficiales en redes a lo largo de este 2 de septiembre.