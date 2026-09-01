Detienen en Málaga al narcotraficante más buscado de Alemania: cambiaba de identidad cada tres semanas

Vídeo de la detención en Málaga del mayor narcotraficante de Alemania.

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga al narcotraficante más buscado de Alemania, tras cinco años fugado. El detenido tenía una Orden Europea de Detención y Entrega por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Cambiaba de número de teléfono cada dos semanas y de identidad cada tres meses para evitar ser localizado. La investigación fue realizada junto a la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania y culminó con su arresto y entrada en prisión.

Málaga está llena de narcotraficantes. Lo pueden comprobar cada semana en los artículos que escribe Roberto Cardesi para EL ESPAÑOL de Málaga. La última noticia se ha producido este mismo martes.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga al narcotraficante más buscado en Alemania, que llevaba cinco años fugado.

Le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por los delitos de tráfico de drogas y organización criminal, así como una requisitoria judicial por las autoridades españolas.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal –BKA- de Alemania.

Todo empezó en 2025. Había indicios de que el arrestado podría estar en España, ya que ya había vivido aquí porque su organización criminal tenía un almacén en el país para cargar droga hacia Alemania.

El prófugo, como suelen hacer todos los criminales de alto rango, extremaba las medidas de seguridad para que no le pillaran. Cambiaba de número de teléfono cada dos semanas y de identidad cada tres meses.

También había hecho un curso sobre ciberseguridad en Turquía para evitar su localización.

No se le localizó a él. Pero sí a su hermano. Y así fueron tirando del hilo. Tras varios días de vigilancia y seguimiento en varias provincias españolas, les vieron a ambos en un coche en Málaga y los detuvieron el 24 de agosto.

El narcotraficante fue puesto a disposición judicial en la Audiencia Nacional y ya ha entrado en prisión.