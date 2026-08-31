Dos trabajadores evacuados al hospital tras ser arrollados por un rulo de compactación en una obra de Casares

Las claves

Las claves Generado con IA Dos trabajadores resultaron heridos tras ser arrollados por un rulo de compactación en una obra de Casares, Málaga. El incidente ocurrió sobre las 13:45 horas y movilizó a bomberos, Guardia Civil y Policía Local. Un trabajador, de 33 años, sufrió heridas leves y otro, de 46, presentó dolor torácico; ambos fueron trasladados al Hospital Costa del Sol. La Inspección de Trabajo y el centro de prevención de riesgos laborales investigan las circunstancias del accidente.

Nuevo accidente laboral en la provincia de Málaga. Dos trabajadores han resultado heridos este lunes al ser atropellados por un rulo de compactación mientras desarrollaban su actividad laboral en una obra de Casares. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió el aviso que alertaba del suceso sobre las 13.45 horas y movilizó de inmediato a varios servicios de emergencia hasta el lugar.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. A su llegada, los dos operarios no se encontraban atrapados, según el 112.

Según manifestaban desde el operativo, uno de los trabajadores, de 33 años, a la llegada de los sanitarios, presentaba heridas leves, mientras que el segundo, de 46, refería dolor torácico. Ambos fueron evacuados al Hospital Costa del Sol para su valoración.

Por tratarse de un accidente laboral, se dio aviso a la Inspección de Trabajo y al centro de prevención de riesgos laborales, que deberán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.