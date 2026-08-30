Incendio forestal en El Borge: cinco medios aéreos trabajan para sofocar las llamas

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal se ha declarado en el paraje de Fuensanta, en el municipio malagueño de El Borge. El fuego comenzó alrededor de las 16:00 horas de este domingo y continúan las labores de extinción. Cinco medios aéreos, incluidos tres helicópteros y dos aviones de carga, participan en el operativo. En el dispositivo terrestre trabajan 30 bomberos forestales, dos brigadas Brica, tres técnicos, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

El Plan Infoca trabaja en el municipio malagueño de El Borge para sofocar un incendio forestal declarado en la tarde de este domingo en el paraje de Fuensanta.

Según ha detallado el Infoca en su cuenta oficial de X, el fuego lleva activo en este municipio malagueño desde las 16,00 horas de este domingo y los efectivos continúan trabajando desde entonces en la extinción de las llamas.

Hasta el lugar se han desplazado un total de cinco medios aéreos, entre ellos tres helicópteros, uno ligero, uno semipesado y otro pesado, y dos aviones de carga en tierra.

En cuanto a los medios terrestres, el Infoca cuenta con las labores de 30 bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brica), tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.