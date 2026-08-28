Máxima alerta en las carreteras malagueñas: las claves para no sufrir en la operación retorno que arranca este viernes

Las claves

Las claves Generado con IA Este fin de semana se esperan más de 300.000 desplazamientos por las carreteras de Málaga debido a la operación retorno de verano. Las principales zonas conflictivas por tráfico intenso son el Alto de las Pedrizas (A45), San Pedro Alcántara y Fuengirola (A7), y la MA20 en Málaga capital. Obras en diferentes tramos, como la instalación de pantallas acústicas y adecuación de túneles, pueden provocar retenciones y tráfico lento. La DGT recomienda itinerarios alternativos, como la A-45 y A-356 para la zona este, y la A-374 y A-397 para el oeste, para evitar los puntos más congestionados.

El final del verano llegó y tu partirás. Era la mítica canción del Dúo Dinámico con la que terminaba Verano Azul, que reponen un año tras otro y aún así sigue poniendo un nudo en la garganta con Chanquete, Julia y compañía.

Pues ese final ha llegado, al menos, el de agosto. Toca regresar a casa para todos los que han venido a Málaga de vacaciones y, al revés, regresar a Málaga a todos aquellos que se han ido a otras provincias.

Este fin de semana se esperan más de 300.000 desplazamientos por las carreteras malagueñas, según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico.

La llaman Operación Especial de Tráfico Retorno del Verano, arranca este viernes a las 15:00 y finalizará el lunes 31 de agosto a las 20:00.

Habrá mucho tráfico y, por tanto, hay que estar con la alerta máxima para evitar accidentes y disgustos. Van a morir personas en accidentes en España este fin de semana, pero el objetivo es que ese número sea el menor posible.

Desde la DGT han dado varias informaciones a tener en cuenta. Una de ellas son los puntos conflictivos en las carreteras de Málaga por exceso de tráfico.

Hay cuatro. En la A45, en el Alto de las Pedrizas, entre los puntos kilométricos 115 al 118.

En la A7 son dos. En San Pedro Alcántara entre los kilómetros 1050 al 1053 y en Fuengirola del 1013 al 1015.

Y en la MA20, en Málaga capital, entre el kilómetro 0 y el 12,6.

Obras

No solo hay tráfico. También hay obras que dificultan el tránsito normal y que desesperan a los conductores porque se crean caravanas o tráfico muy lento. En Málaga son estas:

Por instalación de pantallas acústicas:

-AP-7 Variante Marbella 1043,000 - 1047,300

-AP-7. Pto. Banús - Marbella 1048,900 - 1049,500

Por obras de adecuación de túneles, desvíos provisionales y cortes de arcén:

A-45

Túneles de Casabermeja 128,600 - 127,000

A7

Nerja (Túnel Capistrano) 931,600 - 930,200

Nerja (Túnel Frigiliana) 933,000 - 932,500

Torrox (Túnel Torrox) 937,500 - 935,900

Torrox (Túnel Tablazo) 939,200 - 938,600

Vélez Málaga (Túnel Lagos) 944,600 - 943,700

Málaga (Túnel Cerrado Calderón) 980,300 - 979,500

Málaga (Túnel San José) 983,600 – 982,700

Itinerarios alternativos

Desde la DGT ofrecen una serie de itinerarios alternativos aunque, eso sí, algunos no son rápidos.

Para acceder desde el norte de la provincia a la zona este y regresar: por la A-45 hasta la salida de la carretera A-356 (denominada “de arco”) dirección La Viñuela – Vélez-Málaga y desde esta localidad hacia Torre del Mar, Algarrobo, Torrox y Nerja.

Para acceder desde Sevilla hacia el oeste de la provincia y regresar: por la A-374 hacia Ronda y posteriormente por la A-397 hasta San Pedro de Alcántara.

Para acceder desde Sevilla hacia la capital y regresar: por la A-92 hasta la salida a Sierra de Yeguas, desde esta localidad hacia Campillos por la A-365 y desde Campillos hasta Málaga por la A-357.