Mueren dos personas en un accidente de moto a la altura de Vélez Málaga y otras cinco resultan heridas

Una imagen de archivo de un guardia civil. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 21, murieron en un accidente de moto en la autovía A7 a la altura de Vélez Málaga. El accidente de moto ocurrió tras chocar contra un quitamiedos en el kilómetro 951 de la autovía. En otro accidente en la calle Cristo del Cerro, colisionaron dos vehículos y uno de ellos cayó por un barranco. Cinco personas resultaron heridas en este segundo accidente y fueron trasladadas al Hospital de la Axarquía.

Tragedia en dos accidentes de tráfico en Vélez Málaga. El más grave se produjo ayer sobre las 18:10 en la autovía A7 a su paso por Vélez Málaga ya que acabó con la vida de dos personas.

Un hombre de 30 años y una mujer de 21 que circulaban en moto fallecieron tras chocar contra un quitamiedos, según informa el servicio de emergencias 1-1-2.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 951 de la autovía. Los testigos alertaron rápidamente al servicio de emergencias y hacia la zona se desplazó personal sanitario con un helicóptero para la rápida evacuación de los heridos, que finalmente fallecieron.

Por otra parte, a las 20:45 y en la calle Cristo del Cerro de Vélez Málaga, hubo otro accidente que acabó con cinco heridos.

Según indican desde el 1-1-2, dos vehículos colisionaron y uno de ellos cayó por un barranco con 4 personas dentro.

Los heridos eran tres hombres de 21, 65 y 66 años y dos mujeres de 62 y 64 años. Todos fueron trasladados al Hospital de la Axarquía.