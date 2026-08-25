Falsa abogada, 100.000 euros y una huida frustrada: así cayó la estafadora de los chalets de lujo de Marbella

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 52 años ha sido detenida en el aeropuerto de Málaga por estafar 100.000 euros a un inversor haciéndose pasar por abogada. La detenida ofrecía servicios de intermediación en compraventa de inmuebles de lujo en Marbella usando identidades falsas, incluida la de su hermana. Convenció a la víctima para realizar depósitos en efectivo bajo el pretexto de una reserva para un alquiler con opción a compra. La investigación sigue abierta y la Policía no descarta que existan más víctimas de la misma estafa.

La Policía Nacional ha detenido a una falsa abogada que ofrecía servicios de intermediación en la compraventa de inmuebles de alto standing en Marbella por estafar presuntamente 100.000 euros a un inversor.

La mujer, de 52 años, actuaba bajo una identidad ficticia y empleó distintas argucias para ganarse la confianza del ahorrador y conseguir de él importantes pagos en metálico para la reserva de una vivienda, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Marbella continúan con la investigación y no descartan la aparición de nuevas víctimas.

La investigación arrancó a partir de la denuncia interpuesta por un hombre de 43 años, que se percató del engaño de la falsa abogada. La detenida se presentaba como intermediaria al servicio de las principales inmobiliarias de la localidad.

El anzuelo para atraer a la víctima habría sido un alquiler con opción a compra de un inmueble en una lujosa urbanización de la ciudad. Tras distintas tretas documentales, la investigada convenció al inversor para que hiciera dos depósitos en efectivo, de 80.000 y 20.000 euros, en concepto de reserva.

Las argucias de la sospechosa llegaban al extremo de engañar a los propios responsables del sector inmobiliario. Bajo la promesa de atraerles nuevos clientes, estos depositaban en ella su confianza y le entregaban incluso las llaves de los inmuebles, lo que le permitía el acceso a las viviendas.

Una vez recabado el dinero en efectivo del cliente inversor, la comisionista desapareció con el depósito.

Durante la investigación se constató que, además de la identidad falsa con la que se hacía pasar por letrada, la mujer empleaba una segunda identidad, la de su propia hermana. Llegó a portar y exhibir el pasaporte de su familiar para identificarse, aprovechando el notable parecido físico entre ambas.

Así logró eludir temporalmente la actuación policial y judicial, después de que un juzgado de Marbella decretara su búsqueda para detención por un delito de estafa.

La sospechosa resultó finalmente detenida en el aeropuerto de Málaga, donde fue localizada cuando pretendía acceder al país con la documentación a nombre de su hermana. La intervención policial permitió confirmar su verdadera identidad mediante el estudio de las impresiones dactilares y proceder a su arresto por delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, intrusismo profesional y fraude a la Hacienda Pública, así como por la orden de búsqueda cursada por un juzgado de Marbella.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que acordó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. La investigación permanece abierta y los agentes continúan realizando gestiones para esclarecer si la sospechosa pudo haber empleado el mismo modus operandi en otros procedimientos de compraventa.