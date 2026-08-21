Las obras de los túneles de San José y Cerrado de Calderón que parecen no tener fin

Las claves

Las claves Generado con IA Las obras de actualización de los túneles de San José y Cerrado de Calderón en Málaga comenzaron en 2022 y aún no han finalizado. Los trabajos, realizados sobre todo de noche, han provocado cortes de carriles y colapsos en los accesos a la zona oeste de la circunvalación. Las mejoras incluyen nueva señalización, cableado eléctrico resistente al fuego, sistemas de ventilación adaptados y renovación del asfalto y marcas viales. A pesar de las renovaciones, aún persiste parte de la señalización provisional y la iluminación sigue desfasada y poco eficiente debido a focos antiguos y sucios.

Cuando en 2021 se licitaron los trabajos correspondientes a la actualización de los túneles de la ronda este de Málaga, los ciudadanos tenían la esperanza de que estas fueran rápidas y no perjudicaran el intenso tráfico que hay en esa zona de la circunvalación.

Sin embargo, cuatro años después no se ve fin a las mismas. Fue en 2022 cuando se inició la actualización, pero, a día de hoy, existen indicios de que esas obras aún no están acabadas, en unos trabajos que se han realizado habitualmente en horario nocturno y, dependiendo de los mismos, han colapsado los accesos a la zona oeste al haber estado cerrados hasta primera hora de la mañana algunos de los tres carriles del túnel de Cerrado de Calderón.

En 2021, el Ministerio de Transportes trazó un plan para adaptar esos túneles a la normativa europea de seguridad viaria, actuando en aspectos como la iluminación, mejorando la original que data de 1992, cuando se inauguró el túnel.

Sin embargo, la única mejora que se ha hecho en este sentido es poner una tira de luz led a lo largo de los dos laterales de los túneles, pero dejando los 300 focos cuadrados originales de 500 w conectados a lo largo del mismo, con una tecnología, la halógena, totalmente desfasada y de un altísimo coste en consumo.

Además, estos focos nunca se han limpiado interiormente, lo que hace que su efectividad sea mínima a la hora de iluminar, porque el hollín y las emisiones de los tubos de escape de los vehículos que por allí pasan a diario han dejado sus cristales llenos de un polvo negro por dentro que los inutiliza.

Otro de los aspectos en los que se ha trabajado y que no es tan visible es la actualización del cableado eléctrico, sustituyendo el original por otro resistente al fuego. Además, se ha renovado la señalización y la conexión con el Centro de Control de Tráfico de la Jefatura de Málaga.

También se han actualizado los sistemas de ventilación para adaptarlos a mayor volumen de tráfico, así como las conducciones de agua que se utilizan en casos de incendio.

Lo último que se suele hacer en este tipo de obras es la actualización de la superficie rodante, fresando el asfalto antiguo para darle una nueva capa, al tiempo que se vuelven a pintar la marcas viales y toda la señalización horizontal en color blanco, actuación que se ha acabado en el mes de julio.

Sin embargo, aunque el asfalto nuevo parece indicar la finalización de las obras, todavía es visible una parte de la señalización amarilla provisional que se instaló al comienzo de las obras hace cuatro años y que todavía no ha sido eliminada.