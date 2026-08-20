Tres zonas de Málaga se cuelan entre las más caras de España para comprar una vivienda: casas de hasta 10,5 millones

Propiedad en venta en Camí des Salinar, en el municipio de Andratx (Mallorca), la calle más exclusiva de España para comprar una vivienda. Idealista

Las claves

Las claves Generado con IA Tres zonas de Málaga se sitúan entre las diez más caras de España para comprar vivienda, según un estudio de idealista. Coto Zagaleta, en Benahavís, destaca como el enclave malagueño más exclusivo, con un precio mediano de 10,5 millones de euros. Marbella aparece dos veces en el ranking nacional: calle Osa Menor (7,85 millones) y urbanización Cascada de Camoján (6,395 millones). Solo Baleares y Madrid igualan la presencia de Málaga en el top 10 de ubicaciones más caras para comprar vivienda en España.

El lujo inmobiliario español tiene un marcado acento malagueño. La provincia de Málaga coloca tres de sus calles y urbanizaciones entre las diez más caras de España para comprar una vivienda, según el último estudio de idealista, publicado este jueves.

Y no lo hace precisamente en los últimos puestos: Benahavís ocupa el tercer lugar del ranking nacional, mientras que Marbella aparece en las posiciones séptima y décima.

El enclave malagueño más exclusivo es Coto Zagaleta, en Benahavís. Las viviendas anunciadas allí alcanzan un precio mediano de 10,5 millones de euros, una cifra que sitúa a esta urbanización solo por detrás del Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), y del Paseo de los Lagos, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La presencia malagueña se completa con calle Osa Menor, en Marbella, donde el precio mediano de las viviendas anunciadas asciende a 7,85 millones de euros, y la urbanización Cascada de Camoján, también en Marbella, con 6,395 millones.

El caso de Coto Zagaleta es especialmente llamativo. La urbanización de Benahavís se coloca en el tercer puesto nacional, con un precio de 10.500.000 euros.

Por delante solo aparecen dos enclaves. El primero es el Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), donde el precio mediano de las viviendas anunciadas alcanza los 15 millones de euros. La segunda posición corresponde al Paseo de los Lagos, en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, con 11 millones de euros.

La clasificación queda así:

Puesto Provincia Municipio Calle o urbanización Precio mediano 1 Baleares Andratx Camí des Salinar 15.000.000 € 2 Madrid Pozuelo de Alarcón Paseo de los Lagos 11.000.000 € 3 Málaga Benahavís Urbanización Coto Zagaleta 10.500.000 € 4 Baleares Palma Carrer Mossa 9.800.000 € 5 Madrid La Moraleja Paseo del Conde de los Gaitanes 8.900.000 € 6 Baleares Palma Carrer Binicaubell 7.900.000 € 7 Málaga Marbella Calle Osa Menor 7.850.000 € 8 Madrid Madrid Calle Serrano 6.950.000 € 9 Madrid Madrid Calle José Ortega y Gasset 6.950.000 € 10 Málaga Marbella Urbanización Cascada de Camoján 6.395.000 €

Marbella, entre las diez más caras

Marbella aparece por partida doble en esta particular clasificación del lujo inmobiliario. La primera es calle Osa Menor, que ocupa el séptimo puesto nacional. Las viviendas anunciadas en esta vía tienen un precio mediano de 7,85 millones de euros.

La segunda es la urbanización Cascada de Camoján, que cierra el 'top 10' con 6,395 millones de euros.

Las tres ubicaciones malagueñas incluidas en el ranking superan ampliamente los seis millones de euros.

La posición de Málaga resulta todavía más significativa al observar la distribución territorial del ranking. Solo Baleares y Madrid igualan la presencia de la provincia malagueña, con tres enclaves cada una entre los diez primeros puestos.

Baleares coloca el Camí des Salinar, en Andratx, y dos calles de Palma. Madrid sitúa el Paseo de los Lagos, el Paseo del Conde de los Gaitanes, la calle Serrano y la calle José Ortega y Gasset —cuatro direcciones si se cuenta toda la Comunidad de Madrid—.

¿Cuál es la calle más cara de cada comunidad?

El estudio de idealista amplía además la fotografía y analiza cuál es la dirección más cara de cada una de las 17 comunidades autónomas. Andalucía está encabezada precisamente por Coto Zagaleta, en Benahavís, con esos 10,5 millones de euros.

Pero el contraste entre comunidades resulta enorme. Además de las regiones que cuentan con enclaves en el 'top 10' nacional, otras cinco tienen direcciones donde el precio mediano supera el millón de euros: Cataluña (5,98 millones), Canarias (5,95 millones), Comunidad Valenciana (4,2 millones), Galicia (1,98 millones) y País Vasco (1,79 millones).

En el extremo contrario aparecen Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias. La dirección más cara de Castilla-La Mancha, la calle Rusia de Ciudad Real, presenta un precio de 335.000 euros. En Extremadura, la urbanización Las Lomas de Badajoz alcanza los 475.000 euros, mientras que la calle Uría de Oviedo, la más cara de Asturias, se sitúa en 490.000 euros.

La diferencia entre la dirección más exclusiva de España y la más cara de Castilla-La Mancha es de casi 14,7 millones de euros.