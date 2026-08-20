¿Qué puedes hacer hoy, jueves 20 de agosto, en la Feria de Málaga?: flamenco, verdiales y exhibiciones

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga ofrece este jueves 20 de agosto música, flamenco, verdiales y espectáculos en el centro histórico y el Real de Cortijo de Torres. En la plaza de la Constitución y otras plazas del centro habrá actuaciones de Encarnación Navarro, María Cortés, Coro Aire Andaluz y academias de baile. El Real acoge el tradicional paseo de caballos y enganches, espectáculos ecuestres y actuaciones flamencas en la Caseta Municipal. La plaza de la Merced y la Caseta Infantil presentan actividades para niños, mientras que la noche incluye conciertos de Zenet y sesiones de DJ en la Explanada de la Juventud.

La Feria de Málaga afronta este jueves 20 de agosto una nueva jornada repleta de actividades para todos los públicos. El centro histórico volverá a concentrar música, verdiales, folclore, flamenco y propuestas infantiles, mientras que el Real de Cortijo de Torres acogerá el tradicional paseo de caballos y enganches y diferentes espectáculos durante la tarde y la noche.

La jornada arrancará en el centro de Málaga con actuaciones y animación musical en algunas de sus principales plazas. En la plaza de la Constitución, Encarnación Navarro actuará de 13:00 a 16:00 horas, seguida de María Cortés, que tomará el relevo hasta las 18:00 horas.

La plaza de Las Flores, la plaza del Obispo y la plaza de San Pedro Alcántara contarán con animación musical variada entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Por su parte, la calle Marqués de Larios volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de la Feria del centro con una jornada dedicada a los verdiales. La Panda La Axarquía, en estilo Comares, actuará de 13:00 a 16:00 horas, mientras que la Panda Moclinejo, en estilo Montes, lo hará de 14:00 a 17:00 horas.

El folclore popular malagueño también tendrá su espacio con las actuaciones del Coro Aire Andaluz, de 12:00 a 14:00 horas, y diferentes academias de baile. A las 15:00 horas actuará la Academia de Baile María Pérez y a las 17:00 horas será el turno de las academias de José Lucena y Cortijillo Bazán.

Flamenco y actividades en la plaza de la Merced

La programación flamenca tendrá uno de sus puntos de encuentro en la Peña Juan Breva, situada en la calle Ramón Franquelo, 4, con la actuación del Grupo Flamenco Peteneras y Antonio Soto.

Mientras tanto, la plaza de la Merced estará dedicada durante buena parte del día a los más pequeños con 'La Feria Mágica: De la Tierra a la Luna. 30 aniversario'. Entre las propuestas habrá juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia y música, además de un carrusel ecológico.

La programación contará con la participación de compañías y artistas como Acuario Teatro, La Pili, Vibra Alto, Mago Luigi, La Carpa Teatro, Artrasto, Crystal Zircus, Manolo Supertramp, La Tremenda Compañía, Sésamo Teatro, el Grupo Tenguerengue y Acuario Musical, entre otros.

Toros en La Malagueta

La tarde tendrá también una de sus citas tradicionales en la plaza de toros de La Malagueta. A partir de las 19:00 horas se celebrará una corrida de toros con reses de Núñez del Cuvillo y la participación de Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Fortes.

Caballos y verdiales en el Real

En el Real de la Feria, el protagonismo durante el día será para el mundo ecuestre. Entre las 12:00 y las 20:00 horas tendrá lugar el tradicional Paseo de Enganches y Caballos, siguiendo el itinerario oficial por el recinto.

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla ofrecerá a las 14:00 horas las actuaciones de Elena Pino 'La Cuqui', al cante, e Ismael Ruega, a la guitarra, además del Grupo Flamenco Rondeñas y José Lucena.

A las 16:00 y a las 22:00 horas, el Centro de Exhibición Ecuestre acogerá el espectáculo 'Pasión Malagueña por el Caballo', una de las propuestas vinculadas a la tradición ecuestre de la Feria.

Los más pequeños tendrán su cita a las 21:30 horas en la Caseta Municipal Infantil, donde la compañía Ángeles de Trapo representará 'Viajeros del carrusel'.

La noche continuará en la Caseta de los Verdiales con una nueva Fiesta Malagueña de Verdiales. La Panda Jotrón y Lomillas, en estilo Montes, actuará de 22:00 a 01:00 horas, mientras que la Panda Los Lagares, en estilo Almogía, tomará el relevo de 00:00 a 03:00 horas.

Uno de los platos fuertes de la noche llegará al Auditorio Municipal, donde a partir de las 22:00 horas se celebrará una gran gala con las actuaciones de Tonia Rodríguez y Zenet, precedidas a las 21:30 horas por una muestra de bailes malagueños y flamencos.

La música continuará en la Explanada de la Juventud, que desde las 22:00 horas contará con sesiones de los DJ Javi Torres y Manuel Pallarés.

Por último, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla volverá a ofrecer música en directo a partir de las 23:00 horas, con Rocío López 'La Boterita' al cante, Francis Cerdán a la guitarra y la actuación de copla de Juanma Jerez y Raquel Framit.