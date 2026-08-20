Así es el perfil de quien no puede comprar su primera vivienda pese a tener un buen sueldo, según un estudio

Las claves

Las claves Generado con IA El 70% de quienes buscan alternativas para comprar su primera vivienda tiene entre 30 y 45 años, con ingresos estables por encima de la media y empleos fijos. El 90% de los solicitantes forman parejas consolidadas, muchas con hijos, que no logran reunir el ahorro inicial necesario para comprar una casa. El principal motivo de búsqueda de opciones como el alquiler con opción a compra es la inestabilidad del alquiler, con subidas de renta y viviendas que pasan a uso turístico. Solo el 20% pensaba que se trataba de vivienda protegida, lo que indica que la demanda responde a una necesidad de fórmulas intermedias entre alquiler y compra tradicional.

Detrás de cada solicitud de información hay una historia parecida: una pareja con empleo estable, ingresos por encima de la media y años de convivencia que, pese a todo, no consigue reunir el ahorro necesario para comprar una vivienda.

Ese es el retrato que dibuja el análisis de las cerca de 600 solicitudes recibidas por Tu Primer Hogar, una iniciativa de alquiler con opción a compra pensada para quienes no disponen del capital inicial que exige el mercado.

Los datos ponen en cuestión la idea extendida de que el problema de acceso a la vivienda afecta únicamente a los sectores con mayores dificultades económicas.

El 70% de los interesados tiene entre 30 y 45 años, y un 60% cuenta con ingresos estables por encima de la media, además de empleos fijos y puestos de responsabilidad. Es, en definitiva, un perfil que en otro contexto de mercado ya habría dado el salto a la vivienda en propiedad.

El 90% de los solicitantes forma parte de una pareja consolidada desde hace años, y en varios casos ya tienen hijos pequeños. Son familias con proyectos de vida asentados que, aun así, no logran reunir el desembolso inicial que hoy exige comprar una casa.

El motivo que empuja a este perfil a buscar alternativas es la inestabilidad del alquiler. El 70% de los solicitantes lleva años viviendo de alquiler y se ha visto afectado por subidas desproporcionadas de la renta o por la decisión del propietario de recuperar la vivienda, en muchos casos para destinarla a uso turístico.

Un 30% adicional continúa residiendo en casa de sus padres, sin haber podido dar el paso hacia la independencia.

El estudio aporta además un matiz significativo: solo el 20% de los interesados pensaba inicialmente que se trataba de una promoción de vivienda protegida (VPO o VPP). Esto confirma que la demanda no responde tanto a un perfil de vivienda social como a la necesidad de una fórmula intermedia entre el alquiler y la compra tradicional.

Un dato especialmente llamativo es el número de padres que han contactado con la iniciativa no para sí mismos, sino buscando una vía de acceso a la vivienda para sus hijos, un gesto que muestra hasta qué punto la dificultad para comprar una primera casa se ha convertido en una preocupación que atraviesa generaciones, según explican.

"Estos datos confirman lo que veníamos observando desde el lanzamiento del proyecto, el problema de acceso a la vivienda no es un problema de solvencia, sino de un mercado que no ofrece alternativas a quienes cumplen todos los requisitos salvo el ahorro inicial", explica Francisco Gómez Palma, presidente y consejero delegado de la iniciativa.

"Tu Primer Hogar nace precisamente para dar respuesta a ese perfil, que hoy representa a buena parte de la clase media trabajadora de nuestro país. Ver que muchos padres nos contactan buscando una solución para sus hijos es quizás el dato que mejor resume el porqué de este proyecto", añade.

La Costa del Sol es el lugar elegido por Tu Primer Hogar para poner en marcha su primera promoción, ubicada en Estepona.

La zona se ha consolidado en los últimos años como una de las áreas más tensionadas de España en materia de vivienda, con un mercado marcado por el fuerte peso del turismo residencial, la presión de la demanda extranjera y el auge de la vivienda vacacional, factores que han disparado tanto los precios de compra como las rentas de alquiler muy por encima de la capacidad adquisitiva de buena parte de la población local.