El mercado inmobiliario gira en Málaga: la Costa del Sol se modera mientras otros municipios siguen disparados

Marbella continúa siendo el municipio más caro de la provincia con casi 6.000 euros por metro, pero las mayores subidas de precios ya se concentran en localidades del interior, la Axarquía y el área metropolitana.

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio de la vivienda en la provincia de Málaga sube un 7,6% anual, situándose en 4.272 euros por metro cuadrado. Municipios del interior como Archidona, Istán y Guaro lideran los mayores incrementos, aunque sus precios siguen lejos de la Costa del Sol. Marbella mantiene el precio más alto de la provincia (5.950 €/m²), pero su crecimiento anual es más moderado (4,6%). Solo tres municipios ven bajar el precio de la vivienda: Pizarra, Casares y Alcaucín, mientras que la mayoría registra subidas de distinta intensidad.

La escalada del precio de la vivienda en la provincia de Málaga no se detiene, pero el mapa del mercado inmobiliario empieza a mostrar cambios.

Si durante los últimos años la Costa del Sol ha sido el gran motor de las subidas, los datos de julio de Idealista reflejan ahora un escenario diferente: los municipios con los precios más elevados siguen liderando el ranking de valor, pero ya no son los que registran los mayores incrementos.

La provincia alcanza un precio medio de 4.272 euros por metro cuadrado, un 7,6% más que hace un año, mientras que la capital se sitúa en 3.937 euros, con un incremento del 6,9%.

En cambio, son otros municipios los que protagonizan los mayores acelerones del mercado. Archidona lidera el crecimiento interanual con una subida del 34,4%, seguida de Istán (+28,2%), Guaro (+25,2%), Chilches (+24%), Cómpeta (+22%), Algarrobo (+20,1%) y Antequera (+17,9%).

Se trata, en su mayoría, de localidades donde los precios siguen muy por debajo de los grandes mercados de la Costa del Sol, lo que apunta a un desplazamiento de la presión inmobiliaria hacia zonas que hasta hace poco permanecían al margen del intenso encarecimiento registrado en el litoral malagueño.

Marbella mantiene el liderazgo

Pese a esta evolución, Marbella continúa siendo, con diferencia, el mercado residencial más caro de la provincia. El precio medio alcanza ya los 5.950 euros por metro cuadrado, muy cerca de la barrera psicológica de los 6.000 euros, aunque el crecimiento anual se limita al 4,6%.

Tras ella aparecen Benahavís, con 5.496 euros por metro cuadrado (+7,3%), y Estepona, con 4.902 euros (+17%), consolidando el denominado "triángulo de oro" de la Costa del Sol como el espacio inmobiliario más exclusivo de la provincia.

También mantienen precios elevados Fuengirola, con 4.451 euros por metro cuadrado (+3,8%); Torremolinos, con 4.218 euros (+11,1%); Benalmádena, con 4.175 euros (+7,5%), y Nerja, con 3.944 euros (+5,3%).

Aunque todos continúan encareciéndose, sus ritmos de crecimiento son, en general, más contenidos que los registrados en otros municipios del interior y de la Axarquía.

La expansión del mercado también se deja sentir en el entorno de Málaga capital. Rincón de la Victoria incrementa el precio medio un 14,5%, hasta los 3.523 euros por metro cuadrado, mientras que Cártama sube un 13,2%, Alhaurín de la Torre un 10,9% y Coín un 10,2%.

En la Axarquía destacan igualmente los incrementos de Benajarafe (+16,5%), Torre del Mar (+13,4%), Torrox (+8,2%) y Caleta de Vélez (+8,2%), confirmando que la presión compradora continúa extendiéndose más allá de los enclaves tradicionales de la Costa del Sol occidental.

Sólo tres municipios bajan

En un mercado claramente alcista, apenas tres municipios registran descensos interanuales del precio de la vivienda.

Es el caso de Pizarra, donde el metro cuadrado cae un 7,7%; Casares, con un descenso del 3,1%, y Alcaucín, donde retrocede un 0,6%. Tolox, por su parte, mantiene prácticamente estable su precio medio.

El resto de localidades analizadas por Idealista presentan incrementos de distinta intensidad, lo que confirma que la presión sobre el mercado residencial continúa siendo una constante en prácticamente toda la provincia.

Los datos también ponen de manifiesto la enorme brecha que existe entre los distintos mercados inmobiliarios de la provincia. Mientras comprar una vivienda en Marbella supone desembolsar casi 6.000 euros por metro cuadrado, en municipios como Alameda el precio medio apenas alcanza los 917 euros, y en Humilladero se sitúa en 903 euros.