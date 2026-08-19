¿Qué puedes hacer hoy, miércoles 19 de agosto, en la Feria de Málaga?: conciertos y actividades infantiles

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga ofrece hoy música en plazas céntricas y actuaciones de verdiales y flamenco en distintos escenarios. La plaza de la Merced acoge actividades infantiles, talleres y teatro para toda la familia durante la mañana y primeras horas de la tarde. La plaza de toros de La Malagueta celebra una corrida con Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey a las 19:00 horas. El Real de Cortijo de Torres contará con espectáculos ecuestres, paseos de caballos, conciertos y actividades para niños y jóvenes hasta la madrugada.

La Feria de Málaga afronta este miércoles 19 de agosto una nueva jornada de fiesta con una programación que vuelve a repartir sus actividades entre el centro histórico y el Real de Cortijo de Torres.

Música, verdiales, flamenco, espectáculos ecuestres, actividades infantiles y una nueva corrida de toros protagonizan este festivo local en la ciudad.

La Feria del Centro arrancará con música en la plaza de la Constitución, donde Carlos Bravo actuará de 13:00 a 16:00 horas. A continuación, de 16:00 a 18:00 horas, será el turno de Cantando Bajito.

Las plazas de Las Flores, del Obispo y de San Pedro Alcántara contarán con animación musical variada de 15:00 a 18:00 horas.

En la calle Marqués de Larios se celebrará una nueva Fiesta de Verdiales. La Panda Montes de Guadalmedina, en estilo Montes, actuará de 13:00 a 16:00 horas, mientras que la Panda Azahar de Algaidas, en estilo Almogía, lo hará de 14:00 a 17:00 horas.

El escenario de folclore popular malagueño ofrecerá actuaciones entre las 12:00 y las 14:00 horas de los coros Guadalmedina, Los Laureles, Sueños Malagueños y Casa de Álora. De 16:00 a 17:00 horas será el turno del Coro Aire del Sur y el Coro Mediterráneo.

La Peña Juan Breva, en la calle Ramón Franquelo, 4, volverá a ofrecer una jornada de flamenco. A las 15:00 horas actuará Alfredo Tejada al cante, acompañado por Antonio de la Luz a la guitarra. A las 16:30 horas será el turno del Grupo Flamenco Bulerías, con Gema Garcés.

La plaza de la Merced mantendrá de 12:00 a 15:30 horas 'La Feria Mágica: De la Tierra a la Luna. 30 aniversario', una propuesta especialmente dirigida al público familiar.

La programación incluye juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia y música, además de un carrusel ecológico. Participarán, entre otras, Acuario Teatro, La Pili, Vibra Alto, Mago Luigi, La Carpa Teatro, Artrasto, Crystal Zircus, Manolo Supertramp, La Tremenda Compañía, Sésamo Teatro y el Grupo Tenguerengue.

Toros en La Malagueta

A las 19:00 horas, la plaza de toros de La Malagueta acogerá una nueva corrida de Feria con toros de Victoriano del Río. El cartel estará formado por Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey.

En el Real de Cortijo de Torres, el tradicional Paseo de Enganches y Caballos se desarrollará de 12:00 a 20:00 horas siguiendo el itinerario oficial por el recinto.

A las 14:00 horas, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla contará con Miguel Astorga al cante, acompañado por Aitor Escobar a la guitarra. También actuará el Grupo Flamenco Taranto, con Rocío Portillo.

El Centro de Exhibición Ecuestre, situado en la calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39, ofrecerá a las 16:00 y a las 22:00 horas el espectáculo 'Aires de galope por la Serranía'.

Los niños tendrán su cita a las 21:30 horas en la Caseta Municipal Infantil, donde Acuario Teatro representará 'Los viajes de Julio Verne'.

La noche continuará en la Caseta de los Verdiales con una nueva Fiesta Malagueña de Verdiales. La Panda La Cepa, en estilo Montes, actuará de 22:00 a 01:00 horas, mientras que la Panda El Capitán, en estilo Almogía, lo hará de 00:00 a 03:00 horas.

La música será uno de los grandes atractivos de la jornada. A las 22:00 horas, el Auditorio Municipal acogerá la actuación de Nancys Rubias, precedida a las 21:30 horas por una muestra de bailes malagueños y flamencos.

A las 22:30 horas, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla acogerá el VII Festival de Baile Flamenco de Escuelas de Málaga.

Por su parte, la Explanada de la Juventud contará desde las 22:00 horas con la sesión del DJ Manuel Pallarés.