Desarticulan una red de cocaína entre España y Portugal con más de 3.300 kilos intervenidos en la provincia de Málaga

Desarticulan una red de cocaína entre España y Portugal con más de 3.300 kilos intervenidos en Málaga

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Las claves Generado con IA Desmantelan una red criminal que transportaba cocaína entre España y Portugal, con tres detenidos en Torremolinos, Marbella y Portugal. La operación policial permitió incautar más de 3.300 kilos de cocaína, además de armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo. Los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y otros delitos. La investigación se inició tras detectar una furgoneta sospechosa y culminó con registros en Málaga y Portugal, donde se hallaron grandes cantidades de droga.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal, ha detenido a tres presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al traslado de grandes cantidades de cocaína entre España y Portugal.

Dos de los arrestos se han producido en los municipios malagueños de Torremolinos y Marbella, mientras que el tercero tuvo lugar en territorio portugués.

La operación ha permitido intervenir más de 3.300 kilos de cocaína, además de dos armas largas, una pistola municionada, dos vehículos, 1.100 euros en efectivo, material fotográfico, un monóculo de visión nocturna y equipos de transmisiones.

A los tres detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, atentado contra agente de la autoridad y contra la seguridad vial. Todos ellos han ingresado en prisión por orden judicial.

La investigación comenzó el pasado 11 de agosto, cuando los agentes recibieron información sobre una furgoneta que presuntamente trasladaba una cantidad aún por determinar de droga desde Portugal hasta la Costa del Sol. El vehículo viajaba acompañado por otro turismo que realizaba funciones de vigilancia y seguridad.

Los investigadores establecieron un dispositivo conjunto para localizar ambos vehículos. Las pesquisas permitieron determinar que se dirigían hasta un inmueble situado en Torremolinos, donde los agentes observaron cómo se descargaban numerosos paquetes de grandes dimensiones, supuestamente cargados con estupefacientes.

Después de la descarga, la furgoneta abandonó el inmueble y emprendió de nuevo el camino hacia Portugal. Poco después, otro de los vehículos salió de la finca y fue seguido por los agentes durante varios kilómetros. El conductor intentó escapar, aunque finalmente fue interceptado en Marbella, donde los policías localizaron 2.000 kilos de cocaína.

De forma paralela, los agentes realizaron un registro en el inmueble de Torremolinos utilizado por la organización para almacenar la droga. Allí fue detenido uno de los integrantes de la red, encargado presuntamente de custodiar el cargamento. En el interior se encontraron 1.700 kilos de cocaína y una pistola con munición.

La intervención continuó en Portugal, donde la Policía Judiciaria localizó la furgoneta cuando regresaba hacia España. El conductor fue detenido y los agentes portugueses se incautaron de 1.500 kilos de cocaína y dos armas largas.

El operativo quedó culminado el 13 de agosto con los tres arrestos. En el conjunto de las actuaciones se han intervenido más de 3.300 kilos de cocaína, dos armas largas y una pistola municionada, además de los vehículos, el dinero en efectivo y diverso material utilizado presuntamente por la organización.