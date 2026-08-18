La uva moscatel de Málaga empeora su pronóstico: las pérdidas por el calor suben hasta el 45% en la Axarquía

Las claves

Las claves Generado con IA Las pérdidas en la cosecha de uva moscatel en la Axarquía podrían alcanzar hasta el 45% debido a las olas de calor de los últimos 25 días. El calor extremo ha provocado un estrés térmico severo en las cepas, causando deshidratación y una reducción significativa del volumen de uva comercializable. Las bodegas privadas no recogen uva por el excedente de vino, obligando a destinar el fruto a pasa, a menudo sin la calidad óptima. Las zonas más afectadas son El Borge, Almáchar y Moclinejo, municipios con larga tradición vitivinícola y gran preocupación entre los agricultores.

Las pérdidas de la cosecha de uva moscatel en la Axarquía aumentan y desde UPA Málaga sostienen que en algunas explotaciones de la comarca podrían llegar a perder alrededor de un 45% de la producción.

Así, lo ha señalado el secretario general, Francisco Moscoso, que ha advertido que todo esto se debe a que "las olas de calor que hemos sufrido en los últimos 25 días han echado por tierra las buenas previsiones de cosecha de uva moscatel en la Axarquía".

Asimismo, desde UPA Málaga han señalado en un comunicado que también "se ha generado un segundo problema para los agricultores, puesto que las bodegas privadas no están cogiendo uva por el excedente de vino que tienen, lo que les obliga a destinar ese fruto a pasa sin que tenga la máxima calidad para ello".

El secretario general de UPA Málaga ha señalado que "el escenario ha cambiado de forma sustancial en apenas dos semanas". "Las perspectivas iniciales apuntaban a una campaña mejor que la anterior, pero la sucesión de días con temperaturas extremas ha sometido a las cepas a un severo estrés térmico, provocando una importante pérdida de agua y deshidratación del fruto y reduciendo de manera significativa el volumen de uva que finalmente podrá llegar al mercado", ha explicado.

"En apenas dos semanas hemos pasado de afrontar la campaña con unas expectativas razonablemente buenas a encontrarnos con una situación muy preocupante en numerosas viñas de la Axarquía. El calor continuado ha castigado con dureza a las cepas y ha provocado una pérdida de agua muy importante en la uva", ha añadido.

Ante esta situación, UPA Málaga solicita a la Delegación de Agricultura "una valoración oficial de las pérdidas ocasionadas por las altas temperaturas, con el objetivo de disponer de una evaluación técnica sobre el terreno que permita conocer con precisión el alcance real de los daños".

"Nuestro análisis a pie de campo, ya iniciada la campaña, nos ofrece una imagen muy preocupante, con pérdidas en todas las explotaciones. Por eso es necesario que la Administración haga, con rapidez, una valoración de daños y estudie posibles ayudas a los agricultores. Ahora, una vez iniciada la recolección, es el momento de comprobar, de manera definitiva, cómo ha afectado el estrés térmico a los rendimientos", ha asegurado Moscoso.

Al respecto, el secretario general de UPA Málaga ha hecho hincapié en que "necesitamos que la Administración conozca de primera mano lo que está ocurriendo en las viñas y que se cuantifiquen oficialmente los daños".

"A partir de esa valoración podremos analizar y reclamar las medidas de apoyo que sean necesarias para un sector que vuelve a sufrir las consecuencias de unas condiciones climáticas cada vez más extremas", ha señalado.

El Borge, Almáchar y Moclinejo, las zonas más afectadas

De igual modo, ha recordado que "la uva moscatel es un cultivo de gran importancia económica, social, cultural y paisajística para la Axarquía, especialmente en municipios con una larga tradición vitivinícola como El Borge, Almáchar y Moclinejo, donde los agricultores ya nos están trasladando su preocupación ante la evolución de la cosecha".

Moscoso en relación con la situación ha incidido en que "el calor prolongado ha causado un acusado estrés en las plantas y una pérdida de agua en el fruto que repercute directamente en los kilos disponibles para su comercialización".

"Esta situación se produce, además, después de que las primeras previsiones que hicimos hace 25 días nos llevaran a pensar en una campaña con mejores resultados que los registrados en 2025. Los viticultores habían afrontado este año con la esperanza de mejorar los resultados, pero las condiciones meteorológicas de las últimas semanas han cambiado completamente el panorama justo en el momento más delicado, cuando arranca la recolección", ha precisado Moscoso.

Por último, UPA Málaga ha indicado que continuará realizando un seguimiento de la evolución de la campaña y de los daños junto a los productores de la comarca, al tiempo que ha trasladado a la Administración "la necesidad de dar una respuesta rápida y estudiar posibles ayudas o medidas de apoyo si la valoración oficial confirma la magnitud de las pérdidas".