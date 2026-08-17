La marca malagueña de complementos Berillús aterriza en Plaza Mayor con su primera tienda física

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Las claves Generado con IA Berillús, firma malagueña de complementos artesanales de flamenca contemporánea, abre su primera tienda física en Plaza Mayor. La marca ha sido seleccionada por el programa Open Call, lo que le permite disponer de un espacio comercial gratuito durante agosto. Fundada por Verónica Maniviesa y Javier Ruiz, Berillús destaca por la creación artesanal de piezas con identidad andaluza para eventos y ocasiones especiales. Su fundadora, Verónica Maniviesa, recibirá el reconocimiento EMI 2026 a Mujer Emprendedora Malagueña por su labor al frente de la firma.

Berillús, la firma malagueña especializada en complementos artesanales de flamenca contemporánea, abre su primera tienda física en Plaza Mayor. La marca ha resultado ganadora de Open Call, el programa impulsado por Sonae Sierra para apoyar el emprendimiento y dar visibilidad a marcas emergentes del sector retail, que ofrece la cesión gratuita de un espacio comercial para que los proyectos seleccionados validen su modelo de negocio en un entorno real.

La marca, fundada por Verónica Maniviesa junto a Javier Ruiz, nació de la voluntad de sus creadores de emprender un proyecto propio que combinara creatividad, artesanía y espíritu emprendedor.

Lo que comenzó como un giro profesional se ha transformado con el tiempo, en una firma consolidada que reinterpreta la moda andaluza desde una perspectiva contemporánea y artesana.

Berillús dispondrá durante el mes de agosto de un espacio comercial gratuito en Plaza Mayor, donde presentará una amplia selección de sus colecciones y ofrecerá una experiencia de compra cercana y personalizada.

Los visitantes podrán conocer de primera mano el proceso creativo de la marca, la historia detrás de cada pieza y recibir asesoramiento para encontrar el complemento que mejor se adapte a su estilo.

Para sus fundadores, este reconocimiento supone un hito importante en la trayectoria de la marca. "Que Open Call haya elegido a Berillús para abrir su primer espacio físico en Plaza Mayor es un paso enorme para nosotros. Después de más de tres años creciendo desde Málaga a través del entorno digital, nos hace muchísima ilusión poder encontrarnos cara a cara con quienes ya conocían la marca y con todas las personas que la descubrirán ahora por primera vez", afirman Verónica y Javier.

Cada pieza de Berillús está diseñada y elaborada artesanalmente en Málaga, con una identidad fuertemente vinculada a Andalucía y pensada tanto para looks de flamenca como para eventos, celebraciones y ocasiones especiales.

La firma ha logrado construir una comunidad de más de 15.000 seguidores en redes sociales y consolidar un modelo de negocio que combina la venta online con experiencias presenciales de gran acogida entre el público.

En los últimos años, la marca ha participado en distintas pop-ups organizadas por entidades como Málaga de Moda, en espacios como McArthurGlen Málaga o la Plaza de la Marina, y ha estado presente en pasarelas como SIMOF Sevilla.

Además, su fundadora, Verónica Maniviesa, recibirá este año el reconocimiento EMI 2026 a Mujer Emprendedora Malagueña, un respaldo más al crecimiento y la proyección de la firma.

Para Juan Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor, la elección de Berillús responde al espíritu con el que nació el programa: "Open Call nació con el objetivo de ofrecer oportunidades reales a proyectos con talento y potencial de crecimiento. Berillús representa perfectamente ese espíritu: una marca malagueña, innovadora y con una identidad muy marcada que enriquecerá la oferta comercial del centro y permitirá a nuestros visitantes descubrir una propuesta artesanal de gran calidad".