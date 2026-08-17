Benahavís vuelve a pintar sus alcantarillas: busca artistas para convertir sus calles en pequeñas galerías al aire libre

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Las claves Generado con IA Benahavís celebra la segunda edición del Concurso de Arte Urbano de Pintura de Alcantarillas el 26 de septiembre. Artistas podrán inscribirse gratuitamente en tres categorías: Adulto, Joven Talento y Profesional, con premios de hasta 750 euros. El certamen transformará las tapas de alcantarilla de la Avenida de Andalucía en pequeñas obras de arte al aire libre. El jurado estará compuesto por representantes de Hidralia, el Ayuntamiento y el ganador profesional de la primera edición.

Pintar las alcantarillas de un municipio entero es posible en Benahavís. El Ayuntamiento y Aguas de Benahavís, empresa participada por Hidralia, van a celebrar la segunda edición de su Concurso de Arte Urbano de Pintura de Alcantarillas, que buscará entre el 17 de agosto y el 14 de septiembre, ambos días incluidos, a los artistas que transformarán las tapas de la Avenida de Andalucía en pequeñas obras de arte el próximo 26 de septiembre.

Con las inscripciones ya abiertas, cabe recordar que la celebrada en mayo de 2025 fue todo un éxito y convirtió las tapas de alcantarilla de Benahavís en un lienzo colectivo, según han informado en un comunicado.

Lo hizo con más de cincuenta artistas que compitieron en tres categorías ante vecinos, profesionales y visitantes, con música en directo y la creatividad como mejor aliada. Coco Felicitas se impuso en la categoría Joven Talento, Tatiana Legini en Adultos y José Enrique Ragel en Profesional, en un evento enmarcado en el 15 aniversario de la compañía.

El certamen repite fórmula el próximo sábado 26 de septiembre en la Avenida de Andalucía, calle principal de Benahavís, en una jornada de tarde que arrancará a las 17.00h con hora y media de intervención artística, seguida de 15 minutos de deliberación del jurado y la entrega de premios a partir de las 19.45 horas.

Premios de hasta 750€

Podrán participar artistas repartidos en tres categorías: Adulto, Joven Talento y Profesional, con premios de hasta 750 euros (IVA incluido). La inscripción es gratuita y está abierta a cualquier persona, resida o no en Benahavís, y se realiza a través de la web https://elsaberdelagua.es/

Los tres ganadores de esta segunda edición se conocerán la misma tarde del 26 de septiembre, una vez el jurado, formado por representantes de Hidralia, el Ayuntamiento y el ganador de la primera edición en categoría Profesional, José Enrique Ragel, puntúe las obras terminadas.

Una vez concluido el concurso, las alcantarillas dejarán de ser un simple paso más en la calle para instalarse por el municipio como pequeñas galerías al aire libre, recordando cada día a vecinos y visitantes que el arte también puede esconderse bajo los pies.