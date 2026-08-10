Málaga empata con Madrid en viviendas de más de un millón y arrasa en las de ultralujo

Imagen de una de las casas más caras de España. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga y Madrid empatan en viviendas de lujo de más de un millón de euros, con alrededor de 9.500 propiedades cada una. Cuando el precio supera los tres millones de euros, Málaga lidera con 3.671 viviendas, el 35% del total nacional. Baleares y Madrid quedan a distancia en el segmento de ultralujo, con 2.942 y 1.830 viviendas respectivamente. Seis provincias concentran el 86% de la oferta nacional de viviendas de más de un millón de euros en España.

Las provincias de Málaga y Madrid mantienen una particular pugna por el liderazgo del mercado inmobiliario de lujo en España, pero cuando la vivienda entra en el terreno del ultralujo, la provincia malagueña se despega con claridad.

Los datos de Idealista correspondientes a junio de 2026 sitúan a Málaga como uno de los grandes epicentros del lujo residencial, con 9.472 viviendas anunciadas por encima del millón de euros. Son el 20% de todas las propiedades de este precio disponibles en el mercado español, exactamente el mismo peso que Madrid, que suma 9.276 anuncios.

Pero el salto se produce cuando el precio supera los tres millones de euros. En ese segmento, Málaga concentra 3.671 viviendas, el 35% del total nacional, muy por delante de Baleares, con 2.942 y un 28%, y Madrid, con 1.830 y un 17%.

En otras palabras, más de una de cada tres viviendas de más de tres millones de euros que se anuncian en España está en Málaga.

Casi 9.500 viviendas de más de un millón

España tenía a finales de junio 46.454 viviendas en venta por encima del millón de euros, según el análisis elaborado por Idealista/data.

La distribución está muy lejos de ser homogénea. Solo seis provincias —Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona— concentran el 86% de toda la oferta nacional.

Málaga ocupa el primer puesto con 9.472 viviendas, seguida muy de cerca por Madrid, con 9.276. Baleares aparece en tercera posición con 8.060 propiedades, mientras Barcelona y Alicante suman 5.492 y 5.466, respectivamente.

Girona completa el grupo de grandes mercados del lujo, con 2.123 viviendas.

El resto de provincias queda ya a mucha distancia.

Santa Cruz de Tenerife reúne 1.324 viviendas de más de un millón, mientras que València cuenta con 942 y Cádiz con 813. Las Palmas suma 467; Guipúzcoa, 327; Vizcaya, 340; Pontevedra, 303; Sevilla, 264; Granada, 213 y Murcia, 234.

El contraste con otros territorios es especialmente acusado. Zamora y Teruel apenas cuentan con una vivienda anunciada por encima del millón de euros, mientras Cuenca suma dos, Jaén tres y Lugo cinco. En Soria y Palencia, directamente, no aparece ninguna.

La verdadera singularidad de Málaga provincia aparece al elevar el listón hasta los tres millones.

En España había 10.511 viviendas anunciadas por encima de ese precio a finales de junio. De ellas, 3.671 estaban en Málaga.

Baleares ocupa la segunda posición con 2.942 viviendas, el 28% del total, mientras Madrid suma 1.830, el 17%.

A bastante distancia aparecen Barcelona, con 608 propiedades; Alicante, con 506; Girona, con 263; y Santa Cruz de Tenerife, con 247.