Condenado en Málaga a dos años por violar a una mujer tras quedar con ella por redes, pero evita entrar en prisión

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Las claves Generado con IA La Audiencia de Málaga ha condenado a dos años de prisión a un joven por violar a una mujer tras conocerse en redes sociales. El acusado no ingresará en prisión de momento, ya que la pena ha sido suspendida durante tres años si no vuelve a delinquir. El condenado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante ocho años y deberá cumplir ocho años de libertad vigilada. La víctima recibirá una indemnización de 20.000 euros, cantidad ya consignada judicialmente por el acusado antes del juicio.

La Audiencia de Málaga ha condenado a dos años de prisión a un joven de 26 años que reconoció haber violado a una mujer en el domicilio de esta, después de que ambos se conocieran a través de redes sociales y acordaran encontrarse.

Sin embargo, el acusado no ingresará en prisión de momento, ya que el tribunal ha acordado suspender durante tres años la ejecución de la pena, condicionada a que no vuelva a delinquir durante ese periodo.

La condena, según informa EFE, se produce después de que el acusado reconociera los hechos durante el juicio y alcanzara un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Los hechos han sido calificados como un delito de agresión sexual con penetración vaginal, con la aplicación de la circunstancia atenuante de reparación del daño.

La suspensión de la pena no evita el resto de las medidas impuestas por la Audiencia. El condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante ocho años, ni de su domicilio, lugar de trabajo o estudio, ni de cualquier otro lugar en el que se encuentre. Durante ese mismo periodo tampoco podrá comunicarse con ella, ni directa ni indirectamente.

Además, deberá cumplir ocho años de libertad vigilada y abonar una indemnización de 20.000 euros a la víctima, cantidad que ya había sido consignada judicialmente por el acusado antes de la celebración del juicio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 24 de diciembre de 2022. El acusado había mantenido una conversación con la mujer a través de redes sociales y ambos acordaron verse en el domicilio de ella. Una vez allí, según recoge la sentencia, intentó besarla en varias ocasiones, pese a la oposición de la mujer.

Posteriormente, ambos conversaron y se quedaron dormidos en uno de los dormitorios, en la misma cama. Al día siguiente, pese a que la mujer manifestó expresamente que no quería mantener relaciones sexuales, el acusado se abalanzó sobre ella y la violó. Después abandonó el domicilio.